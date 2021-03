TITOVA UNUKA SASVIM OTVORENO: U Moskvi sam se liječila s pola litre votke i šećerom

U emisiji 5.COM S DANIELOM ma HRT-u, voditeljica Daniela Trbović ugostila je kazališnu redateljicu Sašu Broz i glazbenika Davora Radolfija.

Saša je pritom otkrila kakav je recept za lijek protiv povišene temperature otkrila u Moskvi, ali i kako ju je sunčanje u toplesu skoro odvelo u zatvor, ali i niz manje poznatih detalja o sebi.

Liječenje votkom u Moskvi

Prva velika Sašina ljubav bila je balet, zbog čega je imala dosta strogi režim u djetinjstvu. “U principu sama sam si taj režim nametnula, jer da bi mogla ići na balet morala sam u prvoj školi biti dobra”, otkrila je, pa ispričala detalj s njenog školovanja u Rusiji.

Govoreći o svom životu u Moskvi Saša Broz je otkrila kako brzo naučiti povišenu tjelesnu temperaturu. "Mogu preporučiti tri deci do pola litre votke sa šećerom i to se kuha vrlo kratko. Mogu reći da sam isprobala to i da funkcionira", otkrila je šturo recept kojega je dobila od profesorice baleta kad ju je došla provjeriti, jer nije baš bilo uobičajeno da neka balerina, koliko god bolesna bila, javi da neće doći na sat, pojasnila je Broz.









Jedan od manje poznatih detalja o sebi je i taj da redateljica ne vozi, iako je položila vozački, a Danieli je otkrila razlog takve odluke. Naime, Saša ima dosta visoku dioptriju. “Sasvim mi je dobro i ovako. Sasvim dobro funkcioniram i ovako”, pojasnila je.

Iako možda djeluje strogo, Broz je otkrila kako nije osoba koja viče na svoje suradnike, a pritom se dotakla i horoskopa, kazavši kako je ona horoskopska vaga s podznakom bika koja sve pokušava riješiti mirnim razgovorom.

Zakonom zabranjeni toples









Za kraj je otkrila kako je zbog toplesa skoro završila u zatvoru, a to se dogodilo kad je bila na odmoru s bivšim suprugom Rankom. On je naime cijeli svoj honorar odlučio potrošiti na putovanje sa Sašom i društvom. Završili su na Peloponezu u Grčkoj. U jednom trenutku Saša je ostala sama, te je odlučila uhvatiti malo boje. Skinula se u toples, počela uživati dok u jednom trenu nije čula Ranka kako urla. Pogledala je oko sebe i vidjela policiju. Naime, nije znala da je pokazivanje svoje “raskoši” tamo strogo zabranjeno.