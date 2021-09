SUZANA MANČIĆ ISKRENO: ‘Udana sam, a živim kao djevojka’

Autor: I.G.

I dok jedni ne mogu zamisliti ni vezu na daljinu, bivša loto djevojka, 64-godišnja voditeljica Suzana Mančić posljednje tri godine živi u braku na daljinu. Naime, otkako se prije tri godine udala za grčkog biznismena Simeona, par većinu vremena provodi razdvojen, prvenstveno zbog poslovnih obaveza u dvije različite države.

Kako funkcionira njihov odnos, ali i zašto se smatra djevojkom, Suzana je otkrila u razgovoru za srpski Kurir.

˝Sa Simeonom sam tri godine u sretnom braku i ništa ne bih mijenjala. On je non-stop u poslu, oboje smo radoholičari i zbog toga ga moram pratiti i putovati više tamo nego što on dolazi u Beograd. Kao što sam vezana za Srbiju, on je za Grčku i mi se razumijemo i dobro funkcioniramo. On me je tjerao da se preselim kod njega još odavno, ali ne znam le li bih to mogla. Ovako smo navikli, a ako se desi da se javi potreba za nekim promjenama, tako će i biti. U Srbiji sam napravila karijeru, tu su mi kćerke, obitelj, prijatelji i poslovi, tako da mislim da ne bih bila spremna otići i da mi sve to bude na distanci. Bez obzira na to što smo često razdvojeni, to ne utječe loše na naš odnos. Udana sam, a živim kao djevojka! Volim se tako šaliti˝, ispričala je Suzana za srpski medij.







