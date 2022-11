SJEĆATE SE DINE BUBIČIĆA? Bio je poželjan u zatvoru: ‘Nikad ne bih mogao reći da je moj i Vlatkin odnos zauvijek završio’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Na modnoj manifestaciji Extravagant Gala predstavljena je božićna kolekcija Budoira u Rijeci, a događanje nisu propustila ni brojna oznata lica, među kojima se našao i Dino Bubičić.

Upravo njgovo pojavljivanje izazvalo je najveću pažnju, jer je riječ o jednom od njegovih rijetkih pojavljivanja u javnosti, posebno nakon razvoda od kolegice Ivane Paris s kojom ima dvojicu sinova, Leonida i Noela, zbog čega mnogi danas niti ne znaju kako izgleda ovaj 40-godišnjak zanimljive prošlosti.

Ono po čemu se Dino danas znatno razlikuje od vremena kada ga pamtimo kao Mistera Hrvatske je njegova sijeda kosa.





Podsjetimo, Ivana i Dino razveli su se 2019. godine, malo prije 10. godišnjice braka, a upoznali su se i zaljubili 2009. godine u showu ‘Farma‘. Ivana se zbog Dina preselila u njegovu rodnu Rijeku.

Prije Ivane, Dino je bio s Vlatkom Pokos, a prekinuli su 2008. godine kada je on imao 26 godina, a Vlatka 38 godina. Iako nije htio govoriti o razlozima prekida veze, zbog koje su ga zvali ‘Mister Pokos’, Dino je tada istaknuo da je njihova veza trajala prekratko i da im je bilo doista prekrasno, no kako je Vlatka živjela u Zagrebu, a on u Rijeci, bilo mu je teško održavati vezu na daljinu. Tada Dino nije htio staviti točku na i kada je u pitanju njihov odnos.

“Možda nam se ovoga puta zvijezde nisu poklopile, no nikad ne bih mogao reći da je moj i Vlatkin odnos zauvijek završio”, rekao je tada Dino za Jutarnji. Vlatka tada nije komentirala njihov prekid veze.

Dvije godine kasnije, Dino je predstavio svoju autobiografiju “Od dilera do mistera” u kojoj je pisao o raznim pikanterijama, poput onih da ga je od silovanja u zatvoru, u kojemu je bio zbog preprodaje amfetamina, spasio Mirko Norac, a dotakao se i odnosa s Vlatkom Pokos, koju u knjizi naziva Vlatka Kokos, uz eksplicitne opise njihovog odnosa. Roman općenito obiluje eksplicitnim opisima nasilja.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu.





Objavu dijeli Dino Bubicic (@d_i_n_o_b_u_b_y)

Kasnije je u emisiji Red Carpet otkrio da su mu dani provedeni u zatvoru bili najgori dani u životu, a cijelu situaciju olakšavala mu je soba za intimne posjete, kamo ga je posjećivala tadašnja djevojka. Tada je rekao i da su mu posjete u sobu za seks mnogo značile. “To je kao da si došao u javnu kuću, ona te čeka na krevetu, to obaviš, ideš ča”, nimalo romantično je te posjete opisao Dino.