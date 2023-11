Ivo Josipović konačno ostvario želju koju je imao još u predsjedničkom mandatu

Autor: Barbara Grgić

Luksuzni box-set Ivo Josipović: Lennon impresivan je pothvat diskografske kuće Croatia Records. Projekt iznimne kulturne važnosti nastao je u zajedničkoj suradnji Croatia Recordsa, Hrvatske radio televizije, Hrvatskog narodnog kazališta, Hrvatskog društva skladatelja i Muzičkog biennala, a sadrži audio i video snimku opere Lennon koju je skladao jedan od naših najpoznatijih skladatelja, Ivo Josipović.

Htio je ovo još otkako je bio predsjednik

Još u vrijeme predsjedničkog mandata, skladatelj Ivo Josipović priželjkivao je napisati operu baš o Lennonu jer ga je zaintrigirala njegova glazba, lik njegova ubojice Chapmana, ali i intrigantni međuljudski odnosi Lennona i njemu bliskih ljudi.





Opisujući ga kao sociološki fenomen u istoj mjeri kao i glazbenu ikonu, Josipović je smjestio Lennona i najbliže osobe iz njegova života u okvir opere od pet slika. Radnja opere koncentrirana je oko ubojstva Lennona, a odvija se od trenutka kad Chapman puca u Lennona pa do trenutka kad Lennon umire. U tom vremenu Lennon kroz fantaziju i agoniju u svojoj svijesti rekapitulira svoje odnose s najvažnijim osobama iz svog života.

Libreto potpisuje Marina Biti, profesorica teorije književnosti i stilistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, na koju je glazba Beatlesa i Lennona formativno djelovala. Libreto za operu u kraćoj formi napisala je na engleskom jeziku dok se cjeloviti na hrvatskom i engleskom jeziku nalazi upravo u knjizi ovog box-seta. U njemu se slušatelj i gledatelj upoznaje s činjenicama vezanim uz Lennonov život, njegovim razmišljanjima, aktivizmom i stvaralaštvom.

U operi sudjeluje deset solista uz veliki simfonijski orkestar i zbor, a u glavnim ulogama su: Domagoj Dorotić (John Lennon), Marija Kuhar Šoša (Yoko Ono), Ozren Bilušić (Mark Chapman) i Dubravka Šeparović Mušović (May Fung Pang). Upravo su prvaci Hrvatskog narodnog kazališta, Marija Kuhar Šoša i Ozren Bilušić nagrađeni nagradom Marijana Radev, odnosno nagradom Vladimir Ruždjak za svoje impresivne izvedbe. Pohvale idu i orkestru kojim je dirigirao Ivan Josip Skender te zboru i baletu Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Odličnu režiju Josipovićeve opere Lennon potpisuje Marina Pejnović. Opera Lennon je od iznimne glazbene i scenske važnosti. Njezina scenska sadržajnost prikazuje spektakularnu priču o ubojstvu slavnog vođe sastava The Beatles upucanog na ulazu njegovog doma u New Yorku, 8. prosinca 1980. godine, nakon čega je glavno pitanje koje je intrigiralo svijet bilo: što je moglo pretvoriti obožavatelja u ubojicu čovjeka kojeg je obožavao?