‘GOSPODIN SAVRŠENI’ OPET LJUBI HANU? Nakon što su ulovljeni u centru Samobora, oglasila se influencerica: ‘Brzi ste’

Autor: T.Š.

Bivši ‘Gospodin Savršeni’ Goran Jurenec (40) je nakon tromjesečne misteriozne šutnje odlučio potvrditi navode o prekidu njegove veze s 27-godišnjim Claudimo Luciom Pioch. Učinio je to sat vremena nakon što je Claudia na Instagramu komentirala prekid.

“Evo da se izjasnim, Claudia i ja nismo zajedno od 9. lipnja 2021. Nismo pokušavali obnoviti vezu kao što je dotična napisala. Hvala”, poručio je i time demantirao Claudiu koja je tvdila da su pokušali popraviti odnos.

Dan nakon što je potvrdio napise, magazin Story objavio je fotografije Gorana u društvu Hane Rodić koje je fotograf ulovio u centru Samobora. Hana je za Story tad izjavila da je s Goranom otišla razgovarati kako bi riješili, a učinilo im se da će u Samoboru imati više privatnosti i mira nego u centru Zagreba.

“Otišli smo u Samobor, da nije baš centar Zagreba, ali evo… Otišli smo riješiti stvari kao odrasli ljudi i da nema zle krvi”, poručila je influencerica koja nije odavala da je bilo govora o pomirenju, no ubrzo nakon napisa u medijima reagirala je putem InstaStoryja.

“Brzi ste”, poručila je Hana uz fotografije bivših ljubavnika, a podijelila je i znakovitu poruku.

Goran i Claudia pomirili su se nakon javnog prekida s njegovom bivšom djevojkom Hanom, koju je upoznao u showu ‘Gospodin Savršeni’. Iako su Poljakinja i Nijemac često pričali o zajedničkoj budućnosti te objavljivali video snimke u kojima se on kleo na ljubav i posvećenost, baš kao što je to činio dok je bio u vezi s Hanom. Dok je bio s Claudijom spominjao je i djecu. “Brak i djeca su kruna svake veze i naravno da maštamo o djeci. To je najbolje što se jednoj zdravoj vezi može dogoditi. Oboje to želimo i vidjet ćemo što će se dogoditi u budućnosti.”