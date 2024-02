U Fortenovi se dižu plaće: ‘Napravili smo dobar posao’

Autor: I.G.

Dogovoreno je novo povećanje plaća u tvrtki koja posluje u sastavu Fortenova grupe. Kako piše portal Danica.hr, potpisan je novi dodatak kolektivnom ugovoru u tvrtki Zvijezda kojim su definirana povećanja materijalnih primanja radnika u ovoj godini i počinju se primjenjivati s isplatama za siječanj.

Zvijezda će u ovoj će godini uložiti 1,26 milijuna eura u povećanje osnovne bruto plaće i drugih primanja zaposlenika, otkrivaju u toj kompaniji.

“Uvjeren sam da smo ovim potpisom napravili dobar posao za radnike Zvijezde te kroz ove pregovore podigli osnovne plaće radnika u rasponu od 80 do 140 eura. Valja istaknuti da će time doći i do većih primanja radnika koji rade u smjenama, odnosno imaju ugovorene dodatke na plaći”, izjavio je Denis Paradiš, predsjednik Sindikata PPDIV, kao voditelj sindikalnog pregovaračkog tima. U Zvijezdi je prije dvije godine u prosjeku bilo zaposleno 427 radnika čija je prosječna neto plaća iznosila 1015 eura. Od ove godine zajedno s dodatkom za topli obrok plaća bi prosječno trebala biti veća za oko 160 eura.

Peruško: Fortenova je počela svoj život s tri velika problema

Podsjetimo, čelni čovjek Fortenove Fabris Peruško nedavno je gostovao kod Aleksandra Stankovića u Nedjeljom u 2. Voditelju je na samom početku otkrio kako je bio odličan učenik koji je preskakao razrede, a dotaknuli su se i njegovog rada u Moskvi 2011. i 2014. godine.

“To mi je iskustvo pomoglo u Fortenovi jer sam razumio rusko društvo. Dan kad se dogodila aneksija, Moskva je stala, i podsjećalo me to sve na atmosferu iz 80-ih u Jugoslaviji. Ja sam odradio svoj projekt koji sam imao i nisam vidio više unutar Rusije da je to prostor u kojem bih mogao s obitelji ostati pa sam se vratio u Zagreb”, prisjetio se Peruško.

Stankoviću je Peruško rekao i kako je u kompaniji bio 24 sata.

“Fortenova je počela svoj život s tri velika problema: jedan je prevelika prezaduženost, drugi su nekonsolidirani krediti i treći je razdrobljeno vlasništvo. Svaka od tih faza je imala neke svoje izazove, prvi veliki izazov je bilo prvih par mjeseci kad je trebalo zatvoriti nagodbu koja je zastala zbog suprotstavljenih interesa vjerovnika. Drugi veliki izazov je bio nakon implementacije nagodbe”, pojasnio je.