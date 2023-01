BRANITELJ IZDAJE NAREDBU PLENKOVIĆU I MILANOVIĆU! ‘Stanite u pozor, pognite glavu i jezik iza zuba’: Zgrožen na obljetnici, ‘razgulite u troskocima’

Autor: N.K

U subotu 21. siječnja službeno je počelo obilježavanje vojno-redarstvene operacije Maslenica kojom su rano ujutro 1993. godine Hrvatska vojska i policija u samo 72 sata oslobodite velik dio teritorija, a riječ je o prvom većem porazu neprijatelja.

Prilika je to da nacija prisjeti svoje velike pobjede za čije je ostvarenje velik broj ljudi trebao slijediti najviše principe požrtvovnosti i hrabrosti te da se oda počast onima koji su za slobodu i život svojih bližnjih dali svoj život. Svečanost obilježavanja Maslenice trajat će gotovo tjedan dana, a tamo će se naći i političara koji su dužni svojim prisustvom kao predstavnici institucija hrvatske države uveličati obljetnicu.

Međutim, neki na pojavu političara na takvim obljetnicama vide kao želju dotičnih za skupljanjem političkih bodova. Tako je reagirao i poznati hrvatski branitelj Mario Maks Slaviček koji se u otvorenom pismu javnosti žestoko obrušio na predstavnike vlasti u Hrvatskoj nazivajući ih “političkim farizejima” i “političkim pticama rugalicama” pozivajući ih da prestanu držati govore i davati izjave na obljetnicama, nego da šutke i pognute glave stoje.





“Kad mi dezerteri pričaju”

“Milanoviću, Plenkoviću stanite u pozor, pognite glavu i parkirajte jezik iza zuba kad ste u blizini naših bojišta i naših grobišta. Za razliku od političke ‘elite’ koja je danas na obljetnici VRA ‘Maslenica’ pričala o tim vremenima dana ponosa i slave, danima koje jedna i druga partija diskreditiraju na sto tisuća načina. Od pljuvanja i prozivanja branitelja, ograničavanja prava koje su sami osmislili i dali kako ne bi onomad jako veliku grižnju savjesti, do ukidanja ploča , znakovlja i pokliča, preko kohabitacije i koaliranja sa dotičnim pojedincima koji su svojim likom i djelom bili na suprotnoj strani barikada, onoj protiv hrvatske i hrvatske vlasti.

Za razliku od njih ja ću kazati nešto drugo, i drugačije iz srca i duše.

Što reći nego tuga, jad i bijeda. Kad mi dezerteri pričaju o ratnim pobjedama i oslobodilačkim akcijama, a da pri tome više puta spomenu puno volje, brige, ljubavi i hrabrosti, tisuće kilometara udaljenu tamo neku zemlju u kojoj se trenutno vodi rat oko kojeg i od kojeg oni eto sad imaju interesa. Dočim volje, želje ljubavi, hrabrosti, pa ako hoćete i interesa svoju zemlju nisu imali braniti.

Vodilo se ako se ne varam desetine ratova, prije ovoga ‘Ukrajinskog’ širom svijeta. Ratova u kojima su ljudi stradavali, države nestajale s karte svijeta no tada nitko nije od naših lakeja niti pisnuo. Zar nije u svakom ratu jedna strana agresor? A druga se brani? Tko je drugovi iz komiteta, Plenkoviću i Milanoviću, bio Agresor u tim ratovima, imate li muda ,hrabrosti to reći na glas? Ne, nemate jer to su sada eto naši ‘saveznici’. Koliko njih boli ćuna za nas vidjelo se kad nam je dron aterirao u pola Zagreba. Zaključno i kolokvijalno narodski ću kazati: ‘Plenkoviću, Milanoviću zajedno sa svojim vucibatinama koje su vas birale i koje Vam zanose jajca u zavoju, razgulite u troskocima i odjezdite od nas i naših bitaka, naših rana, naših nestalih i naših mrtvih”, poručuje žestoko Slaviček i nastavlja.

“Imate samo jedno pravo”

“Prekinite se kititi našim zaslugama i skupljati političke poene ukazujući nama koji znamo, koji smo bili vinovnici tog vremena duhom i tijelom, koji nismo dvojili, nismo izbjegavali, nismo kalkulirali i nismo više studirali što znače i koliko su važne Naše pobjede, naša žrtva i naša braća mrtva. Prekinite na tim mjestima ne poštujući pijetet mojih suboraca koristiti te datume za osobne političke obračune i izjave kojima tamo nije mjesto. Sram Vas bilo i jednog i drugog. Ah, zaboravih, pa Vi srama nemate, poštovanja prema našoj žrtvi nemate, kako biste i imali kad niste niti bili tu kada je grmjelo, kad je najviše trebalo.

Vi ste slučajno tu gdje jeste jer eto mi koji smo izvodili vojne akcije, operacije o kojima vi tako srčano zborite, nismo narodu dovoljno dobri da ga branimo u miru, kako smo činili i u ratu, branimo od svih zala i sviju neprijatelja, posebice od onih s kojima vi lomite ‘lebac’. No, i to će se promijeniti nadam se vrlo brzo…

Progledat će narod Hrvatski, nije mu prvi puta da plati danak lakovjernosti i obmane ‘plave krvi’ i političkih beskičmenjaka. I svaki put kada narod poklekne i kada ga porobe i okuju, komu se obrati, tko ga obrani i osovi na noge? Ne, nisu to nikada u povijesti naše zemlje bili oni ‘plave krvi’ političari, gospodo drugovi iz Komiteta Milanoviću i Plenkoviću, bili su to oduvijek vojnici, dočasnici i časnici.









Slava i hvala svim HOS-ovcima, MUP-ovcima, ZNG-ama, Domobranima, i mornarima što su dali sve kako bismo obranili i oslobodili našu Hrvatsku. Stid me je i sram što današnji politički komesari imaju mogućnost kititi se Vašim, našim, mojim perjem jer im to eto funkcije omogućuju. Funkcije koje smo im mi na našu sramotu omogućili, a narod na njegovu sramotu dodijelio glasujući za njih.

Vi po meni imate samo jedno pravo, a to je šutke, pognute glave bez glasne riječi, šapćući molitvu pokloniti se, poljubiti zastavu i otići odakle ste došli. Vjerovali ili ne, mi to tako činimo, a držim kako smo mjerodavniji pa ako hoćete i zaslužniji to Vam kazati”, napisao je Slaviček.