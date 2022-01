RASPUDIĆI SU PREUZELI MOST! Politiku imaju u malom prstu, poistovjetili su se s Mostom, a Bože Petrova više nigdje nema

Autor: Iva Međugorac

Sami protiv svih, tako u Mostovim redovima nazivaju referendumsku inicijativu u koju su se upustili inzistirajući na ukidanju covid-potvrda, ali i Nacionalnog stožera, u kojem premijer Andrej Plenković vidi svoje najvažnije saveznike za borbu s pandemijom. Ne bi bilo posve pravedno reći da su mostovci tijekom prikupljanja potpisa za referendum bili sami, potporu im je prilično izravno dao predsjednik Zoran Milanović, ali i dobar dio kolega s konzervativne političke scene, dok je SDP u suradnji s ostalim lijevo-liberalnim parlamentarnim opcijama odlučio neizravno dati potporu vladajućoj stranci, što u Mostu ne prihvaćaju.

Bez obzira na to što nisu uspjeli ujediniti kompletnu oporbu, mostovci su, kako sami tvrde, uspjeli skupiti 400.000 potpisa, koje su, doduše, odbili javno prebrojati. Umjesto toga, svoje će potpise po redovnoj proceduri krajem siječnja donijeti u Sabor na prebrojavanje, a za razliku od ranijih inicijativa u kojima su sudjelovali i ranijih izjava na temu referenduma, sada ipak poručuju kako ne strahuju od toga da bi im potpisi mogli biti ukradeni.

Milanovićevi suci

Ako doista jesu prikupili značajnih 400.000 potpisa, razloga za strah od krađe ni nema, no zato mostovci itekako mogu strahovati od Ustavnog suda jer ustavni stručnjaci već sada poručuju kako su njihova pitanja protuustavna. Da bi Mostova inicijativa mogla pasti na Ustavnom sudu, moglo se naslutiti iz toga što je Ustavni sud nedavno prihvatio prijedloge za ocjenom ustavnosti ovlasti Stožera, odnosno uvođenja covid-potvrda i obaveznog testiranja zaposlenika u sustavima zdravstva i socijalne skrbi te posebnih mjera tijekom primanja pacijenata. Navedeno rješenje doneseno je većinom glasova svih sudaca, uz tri izdvojena mišljenja.

Ta tri izdvojena mišljenja učestala su pojava na Ustavnom sudu, riječ je o sucima koji su na glasu kao Milanovićevi kadrovi, točnije o Andreju Abramoviću, Goranu Selancu i Lovorki Kušan. Njih je troje inače i prije, tijekom rasprave o ustavnosti mjera te o radu Stožera, bio na suprotnoj strani od svojih kolega te su inzistirali na članku 17. i dvotrećinskoj odluci Sabora na temelju koje bi se donosile mjere. Iako nisu uspjeli, u Mostu se još nadaju kako to neće utjecati na njihovu inicijativu, premda su i sami skeptični zbog HDZ-ova utjecaja na Ustavni sud.

Bez obzira na to, politički gledano, Most se referendumskom inicijativom itekako kani okoristiti. Već sada uspjeli su se nametnuti u javnom prostoru, no nemoguće je ne zamijetiti kako je prilikom tog nametanja u drugom planu ostao Mostov šef Božo Petrov. Umjesto njega, uz uvijek elokventnog Nikolu Grmoju, kao nove i najveće zvijezde Mosta nameću se Nino Raspudić i njegova supruga Marija Selak-Raspudić, koja je inače i najaktivnija saborska zastupnica. Britka gospođa Raspudić u svojim je saborskim polemikama nerijetko prozivala HDZ-ovce, ratovala je s predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem, polemizirala s ekipom iz Možemo, a nije prezala ni od toga da se upusti u ozbiljne polemike s predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem.

Nezavisni predznak

Sve i da ste najgorljiviji pristaša cijepljenja, kada slušate filozofske misli zastupnice Selak-Raspudić, prije odlaska na cijepljenje ipak ćete još jednom razmisliti o tom činu. Nije gospođa Raspudić klasični antivakser, dapače, ona je zagovornica slobodne volje, i po svemu sudeći netipična predstavnica konzervativne političke scene koja bez problema progovara o pravima žena, otvoreno iznosi svoja stajališta, kojima se doista nametnula kao nova heroina hrvatske desnice, premda ona osobno od te titule zazire, jer vjeruje kako bi njezino svrstavanje na desnu stranu uvelike koristilo HDZ-u.

Ona je žena kojoj ideologija u ovim okvirima u kojima se Hrvatska danas nalazi i nije najznačajnija stvar na svijetu, ali je bez nametanja te iste ideologije ipak uspjela u drugi plan pogurati svoje konzervativne kolegice poput, primjerice, Marijane Petir ili Karoline Vidović-Krišto, za koju se ne može reći da se ne trudi. No Raspudići su u tandemu uistinu posebna priča, od početka mandata svojom pojavom pune medijske stupce, analiziraju se njihovi stilovi odijevanja i gotovo sve poruke koje šalju u eter, a za razliku od većine desnih i konzervativnih opcija koje uglavnom gostuju na rubnim televizijskim kanalima, ovaj bračni par sveprisutan je i na HRT-u, gdje su se, doduše, prije nekoliko godina upoznali, a potom i zaljubili.

I sve to kao suradnici kultne emisije “Peti dan”. Osebujni Mostarac i lijepa Zagrepčanka nikada nisu otkrili gdje i kada su se vjenčali, no da su doista u braku, dalo se naslutiti iz prvih istupa Marije Selak koja je svojem prezimenu dodala suprugovo. U parlament su Raspudići ušli kao nezavisni zastupnici na Mostovoj listi, no taj njihov nezavisni predznak javnost ne percipira. Oni su se jednostavno stopili i poistovjetili s Mostom, u kojem solidne poene ubire i vjeroučitelj Marin Miletić, međutim, za bračni par Raspudić, u političkom kontekstu gledano, on je ipak igrač iz druge lige.









Demokratski mehanizmi

Oni politiku imaju u malom prstu pa stoga i ne čude glasine da je svojevremeno Nino Raspudić političke lekcije i savjete dijelio čak i aktualnom predsjedniku Zoranu Milanoviću. Tih glasina svjestan je i premijer Plenković, koji Nina Raspudića ne podnosi. Dobro upućeni svjedoče da ni Raspudić nije neki ljubitelj predsjednika Vlade, ali je zato ljubitelj humora, slobodno vrijeme najradnije provodi s djecom, u krugu obitelji, a politika mu je, kako tvrde upućeni, ušla pod kožu, s njom su se stopili on i gospođa Raspudić te su, osim političkih zvijezda Mosta, postali i političke zvijezde Mostove referendumske inicijative koja se u dobrom dijelu javnosti svela na svojevrsnu bitku protiv Plenkovićeve vlade. Da bi dobili rat, Raspudići će, naravno, morati pričekati na Ustavni sud i provjeru potpisa, no unatoč tome, neminovno je da su se uz ovaj bračni par, nakon osipanja u Suverenistima i Domovinskom pokretu, mostovci opet uspjeli nametnuti kao najsnažnija desna opozicijska stranka u Hrvatskoj.

Dio analitičara reći će kako Most u ovom slučaju covid-potvrde koristi za rušenje Plenkovićeve vlade, no u Mostu takve teze odbacuju te napominju kako oni samo koriste demokratske mehanizme koji su im na raspolaganju. To korištenje demokratskih mehanizama u vladajućem HDZ-u nazivaju populizmom i prikupljanjem sitnih i jeftinih poena na pandemiji za koju u Mostu ne nude alternativna rješenja. Kako god da bilo, značajnu potporu su dobili, a dobar potez koji su povukli zasigurno je to što su referendumsku inicijativu promovirali Raspudići, koji su tome pristupili s velikom dozom opreza, znajući da moraju balansirati i paziti da se ne pretvore u antivakserski pokret.

Riskantna je to igra, u kojoj su Raspudići nastojali argumentirati svaki svoj stav, vodeći računa o tome da se granica ne smije prijeći, i kao takvi mostovci se doista jesu pretvorili u neku novu, modernu desnu opciju primjerenu stoljeću i okruženju u kojem se nalazimo. Desnicu koja je, bez obzira na kontroverzna stajališta, obrazovana i argumentirana.

Ozbiljni problemi

Ova je ekipa na referendumu u svakom slučaju profitirala, ako ih Ustavni sud odbije, oni će imati dovoljno argumenata da se nastave boriti s vladajućom garniturom, šireći svoju agendu. Ako krenu na referendum, a s obzirom na sve veće nezadovoljstvo građana, nije nemoguće da doista izazovu revoluciju i zadaju ozbiljne probleme Plenkoviću i njegovoj vladi, koja se dvije godine argumentima i mjerama bori s pandemijom te za procjepljenje kampanjama koje dosad nisu dale rezultata.