Žvačete žvake? Evo kakvu zastrašujuću stvar time činite za svoje zdravlje

Autor: Dnevno

Ako želite mršaviti zaboravite na žvakaće gume.

Žvakaće gume možda su korisne za svjež dah, ali apsolutno su beskorisne, štoviše štetne za zdravlje crijeva tvrdi direktor Healthista Rick Hay, koji objašnjava kako žvakan je žvake može dovesti do prekomjerne proizvodnje želučane kiseline, ali prema pisanju The Suna ovaj postupak dovodi do osjećaja gladi u našem želucu.

”Žvakanjem žvake šaljete signal želucu da očekuje hranu te pokrećete probavne sokove, a nemate što probaviti, žvakaće gume mogu dovesti do gutanja viška zraka, što povećava nadutost i IBS simptome”, objašnjava ovaj ekspert.