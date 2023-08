Znate li koja je razlika između zelene, crvene i žute paprike? Jedna od njih je najzdravija

Autor: H.B.

Dok obilazimo trgovine, na policama često primjećujemo paprike u raznim bojama – crvene, žute i zelene. No, rijetko tko se zaustavlja i pita zašto su njihove cijene, kao i boje, tako različite, a još manje se pitaju je li to značajno. Tajna nije u tome da su to različite sorte, već u stadiju zrelosti koji igra ključnu ulogu u njihovoj cijeni i kvaliteti.

Paprike, bez obzira na svoju boju, zapravo potječu od iste sorte. Razlika u cijeni i okusu dolazi od različitih trenutaka berbe. Naime, zelene paprike se beru prve, prije nego dozre do svoje punine. Žute paprike dobiju malo više vremena za sazrijevanje, dok crvene dozrijevaju potpuno. I upravo taj različiti stadij zrelosti čini razliku u njihovom okusu. Zelene su svježe, sočne i blago gorke, dok su crvene znatno slađe u usporedbi s ostalim bojama.

Koje su najzdravije?

No, osim razlike u okusu, različitost u dužini dozrijevanja odražava se i u nutritivnom sastavu ovih paprika. Crvene paprike su prava riznica vitamina, sadrže dvostruko više vitamina nego zelene, te čak devet puta više beta-karotena. Ova raznolikost u hranjivim tvarima pruža dodatnu dimenziju izboru paprika.





Cijene paprika također variraju zbog različitih zahtjeva uzgoja. Zelene paprike se beru u najranijoj fazi i stoga su najpovoljnije. Žute paprike, sa svojim produženim vremenom sazrijevanja, dolaze s nešto većom cijenom. No, crvene paprike su kruna berbe, ali i najzahtjevnije za uzgoj jer zahtijevaju više pažnje, resursa, vode i rada tijekom procesa uzgoja.

Paprika, ili kako je često nazivaju babura, nije samo omiljeni dodatak jelima zbog svog jedinstvenog okusa. Također je dragocijen izvor vitamina C, čak četiri puta više nego u narančama. Ova mala čuda prirode, s različitim bojama i okusima, kriju u sebi ne samo raznolikost u okusima već i različite hranjive vrijednosti, svaka na svoj način doprinoseći našem zdravlju.