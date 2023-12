Znanstvenici izdali upozorenje za sve ‘noćne ptice’: Evo što vam se može dogoditi ako ste budni noću

Autor: F.F

Istraživanje iz Sveučilišta u Göteborgu ukazuje na to da osobe koje ostaju budne do kasno u noć, poznate kao “noćne ptice”, imaju sklonost razvoju srčanih oboljenja. Studija, objavljena u časopisu Sleep Medicine, otkriva gotovo dvostruko veći rizik od ateroskleroze među noćnim pticama u usporedbi s onima koji spavaju noću.

Ateroskleroza, otvrdnjavanje i sužavanje arterija, može dovesti do ozbiljnih problema poput angine, krvnih ugrušaka, srčanog ili moždanog udara. Istraživanje je obuhvatilo 771 sudionika u dobi od 50 do 64 godine. Od tog broja, 144 sudionika opisalo se kao ekstremni jutarnji tipovi, dok je 128 bilo ekstremni večernji tipovi, piše New York Post.

Valja se paziti

Jutarnji tipovi su pokazali manju učestalost kalcifikacije arterija (22,2%), dok su večernji tipovi imali najveću učestalost ozbiljnog otvrdnuća arterija (40,6%). Ova studija sugerira da cirkadijalni ritam, odnosno biološki sat osobe, može značajno utjecati na zdravlje srčanih arterija. Autor studije, Mio Kobayashi Frisk, naglasio je da ekstremni večernji kronotip može biti povezan ne samo s lošijim općim kardiovaskularnim zdravljem, već i konkretno s kalcifikacijom koronarnih arterija.

Važno je napomenuti da i drugi čimbenici, poput krvnog tlaka, lipida u krvi, tjelesne mase, razine aktivnosti, stresa, spavanja i pušenja, utječu na rizik od otvrdnuća i začepljenja arterija.