ZLATNI NAPITAK: Uistinu je čudotvoran! Ključni sastojak dramatično podiže imunitet

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Kurkuma nastaje mljevenjem sušenog gomolja tropske biljke koja pripada porodici đumbira. Izgled biljke podsjeća na kvrgavu mrkvu, čvrste je i smeđe kože, dok joj je tijelo narančaste boje. Ovaj čaroban začin jelima daje lijepu žutu boju te obogaćuje doručak, ručak i večeru, dodaje se u umake, variva, tjesteninu, ali i pri izradi slastičarskih krema.

Kurkuma – kraljica začina

Svoje podrijetlo vuče iz Azije, dok se u Indoneziji i Indiji koriste tisućama godina. Zbog svog iznimnog ljekovitog djelovanja Indijanci kurkumu doživljavaju kao svetu hranu odakle i dolazi naziv ‘kurkuma – čudo prirode’. U svojim zapisima navode da posjeduje energiju Božanske majke Mahalakshmite ih tako štiti od zla i donosi im sreću i uspjeh. Marco Polo u svom dnevniku opisuje da je to nevjerojatni korijen koji ima sve osobine pravog šafrana, a u stvari nije šafran.

Svoj uspjeh doživljava i u Ayurvedskoj medicini, a u Europi se polako uvlači u 20 stoljeću. U povijesti se tradicionalno koristila za poboljšanje probave, kod infekcija, prehlada, bronhitisa, astme i rana zahvaljujući svom aktivnom sastojku kurkuminu koji ima snažno antiseptičko i antibakterijsko djelovanje, dok se u Ayurvedskoj medicini koristila za jačanje i zagrijavanje tijela .

Nutritivni sastav kurkume obiluje makro i mikro nutrijentima gdje energetska vrijednost kurkume na 100 g iznosi 354 kcal /1481 kj, a od toga sadrži 65 posto ugljikohidrata, 8 posto proteina i 10 posto masti. Od vitamina sadrži vitamin C, tiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, vitamin E i K, te minerale kalcij, željezo, bakar, cink, fosfor, mangan i selen kao i udio vlakana. Glavni sastojak kurkume je narančasti pigment kurkumin koji ima najsnažnije protuupalno djelovanje u biljnom svijetu, za razliku od klasičnih lijekova-kortikosteroida koji uzrokuju brojne nuspojave, kurkuma nema toksično djelovanje.

Kurkumin zaustavlja djelovanje enzima COX2-ciklooksigenaza koji je odgovaran za stvaranje molekula koje uzrokuju upalne procese. Samim time idealan je izbor kod reumatoidnog artritisa, kolitisa, Chronove bolesti kao i upalnih stanja kože kao što je psorijaza; piše Zdrava krava.

Razlozi uvrštavanja kurkume u prehranu

Postoji puno razloga zašto bismo kurkumu trebali uvrstiti u svoju prehranu:

ima snažno antibakterijsko djelovanje, pomaže kod posjekotina i opekotina, zacjeljuje rane, može se koristiti oralno a može se prah posipati po rani

njen protuupalni učinak smanjuje upale desni, uklanja neugodan zadah iz usna te sprečava rast bakterija i pomaže kod ostalih bolesti usne šupljine

kurkuma u sebi sadrži fitonutrijent kurkumin koji ima snažno protuupalno djelovanje pa se posebno preporučuje kod kroničnih oboljenja kostiju i reumatoidnog artritisa. Nedavne studije u suradnji s pacijentima su pokazale da kurkuma smanjuje jutarnju ukočenost i oticanje zglobova te zaustavlja djelovanje enzima CO-X 2 koji je odgovaran za stvaranje molekula koji uzrokuju upalne procese. Za razliku od klasičnih lijekova za upalu-kortikosteroida koji mogu uzrokovati teške nuspojave, kurkuma je odlična prirodna zamjena bez teških nuspojava

kurkuma ima hepatoprotektivno svojstvo zahvaljujući aktivnom sastojku kumarinu koji pomaže zaustaviti oštećenje jetre, prevenira cirozu i druga teška oštećenja jetra, a njen antioksidativni učinak pomaže i u detoksikaciji i zaštiti jetre. Stimulira proizvodnju žuči u jetri i potiče izlučivanje žuči kroz žučni mjehur

na prirodan način potiče obnavljanje crijevne flore, jedna je od najjačih prirodnih antibiotika koja ne uništiva floru i dobre bakterije u crijevima, nego potiče razvoj dobrih bakterija. Smanjuje nadutost i plinove, poboljšava apsorpciju u crijevima, ima detoksicirajući učinak na crijevo. Zahvaljujući svom protuupalnom učinku novija istraživanja utvrdili su mogućnost ljekovitog djelovanja u terapiji upalnih bolesti crijeva Chronove bolesti i ulceroznog kolitisa. Njeno antigljivično djelovanje može pomoći i u terapiji gljivice Candide

štiti srce i krvne žile od nakupljanja plaka, pomaže u regulaciji lošeg kolesterola, ima antioksidativno i kardioprotektivno djelovanje te pomaže u regulaciji lošeg kolesterola ili ldl kolesterola

pomaže kod kožnih problema ekcema, psorijaze i dermatitisa, možemo je konzumirati oralno ali i dermalno u obliku obloga

Iako smo opisali u koje sve svrhe možemo koristiti kurkumu znanstvena istraživanja i kliničke studije su do sada sa sigurnošću dokazale njeno antibakterijsko, antiseptičko, antioksidativno i protuupalno djelovanje. S obzirom na to da se puno spominje u prevenciji raka te liječenju Alzheimerove bolesti za sada se to ne može potvrditi jer kliničke studije to još uvijek nisu dokazale.

Kontraindikacije kurkume

Dnevna preporučena količina kurkume bi iznosila od 3 g do 10 g, s vremenom se još malo može povećati. Prevelika količina kurkume može uzrokovati želučane probleme. Pri upotrebi kurkume osobe koje imaju žučne kamence trebaju se posavjetovati prije uzimanja sa svojim liječnikom. Osobe koje imaju poremećaj zgrušavanja krvi ne smiju uzimati kurkumu.

S obzirom na to da kurkuma može blago pomoći u regulaciji dijabetesa, treba pripaziti na količinu unosa kurkume ako se u isto vrijeme troši i terapija za dijabetes. Trudnice i dojilje se trebaju posavjetovati sa svojim liječnikom prije uzimanja kurkume,

Primjena kurkume

Mnogobrojne su primjene kurkume, od kulinarstva gdje je koristimo kao začin i aromu, pri izradi mlijeka od kurkume, dodatka prehrane te kozmetičke svrhe gdje se upotrebljava eterično ulje i ekstrakt kurkume.

Zlatni smoothie od kurkume

Ako nisi ljubitelj kurkume ovaj recept promijenit će tvoje mišljenje jer ćeš dobiti predivan zdrav napitak. Korištenjem mlijeka, u ovom slučaju smoothieja jačamo imunosni sustav, poboljšavamo zdravlje probavnog sustava, povećavamo pokretljivost zglobova, detoksiciramo organizam i pročišćavamo ten. S obzirom na to da je kurkuma topiva u mastima, ja sam u svom receptu koristila kurkumu otopljenu u kokosovom ulju kojeg smo rastopili na vodenoj kupelji.

Sastojci:

800 ml bademova mlijeka

1 ½ banana

1/2 ananasa narezanog na kockice

6-8 svježih datulja

1 žličica cimeta

½ žličice vanilije

1 ½ žličica kurkume otopljene u 2 -3 žlice kokos ulja

Priprema:

Sve sastojke pomiješaj u blenderu do fine kremaste smjese te posluži odmah.