ŽIVITE U ZABLUDI! Omiljeni napitak mnogih Hrvata koban je za zdravlje

Autor: Dnevno

Mnogima omiljeni napitak, zeleni čaj, baš i nije tako zdrav kao što se to ranije tvrdilo. Naime, ekstrakt zelenog čaja može uzrokovati oštećenje jetre, poruka je to koja je stigla iz Europske agencije za sigurnost hrane, a krivci za to su katehini, vrsta polienola koja je bitna za fukcije kao što su rast i pigmentacija.

Smatra se da je štetna doza oko 800 mg dnevno, za što nema službene potvrde.

Iako mnogi trgovački lanci nude ekstrate zelenog čaja, te se u većini slučajeva radi o manjoj od štetne doze, upozorenje valja uzeti vrlo ozbiljno jer nekoliko je slučajeva konzumenata ovoga napitka na čiju je jetru ovaj mnogima omiljeni čaj štetno djelovao.