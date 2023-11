Žena je osjećala bol u uhu ‘koja se kretala’: Zaprepastila se kada je shvatila što je to

Autor: F.F

Jeste li ikada imali noćne more o kukcima i gmazovima. Jeste li ikada sanjali jezive snove u kojima se susrećete s kukcima i gmazovima koji vam rade nešto poprilično zastrašujuće? No, što kažete na stvarnog pauka koji vam se usudi zavući u uho dok spavate? Zvuči puno lošije od običnih snova, a jedna je TikTokerica to iskusila na svojoj koži – i to ne u snovima.

Desirae Kelly, korisnica TikToka, podijelila je svoje traumatično iskustvo nakon što je otkrila da se upravo to dogodilo. Nakon buđenja usred noći 18. listopada, osjetila je nešto čudno u uhu. Prvotno je pomislila da to nije nikakav problem, ali kad je shvatila da se kreće, potražila je liječničku pomoć.





Osjećaj u uhu opisala je kao nešto što treperi. U čekaonici se bol pojačala, kaže kako ju je sve podsjećalo na veliku nakupinu voska koja se kretala u dnu njezinog bubnjića. Medicinska sestra otkrila je nešto skupljeno “tamo straga”, duboko u uhu, što nije bio moljac.

Poprilično odvratno

Iako je Kelly već imala neugodan osjećaj zbog prisutnosti nečega u uhu, situacija se samo pogoršala. Medicinska sestra nije uspjela istjerati insekta, a kada se vratila s raspršivačem, Kelly je osjetila kako joj neželjeni posjetitelj izlazi iz uha i pada na džemper. Bio je to živi pauk. Ova situacija potpuno ju je traumatizirala, do te mjere da kaže da nikada više neće normalno spavati.

Ovo nije prvi put da netko pronalazi pauka u uhu ove godine, a stručnjaci upozoravaju da pokušaji uklanjanja prstima mogu samo pogoršati situaciju, gurajući insekta dublje u ušni kanal. Preporučuje se koristiti vodu ili jestivo ulje kako biste potopili sve što vam je u uhu, a zatim potražiti pomoć kvalificiranog stručnjaka.

Na sreću, pauk nije polagao jaja niti izgubio udove tijekom svog boravka u Kellyinom uhu, ali sada spava s čepićima za uši.