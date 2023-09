Zastrašujuća iskustva žena iz rodilišta: ‘Kad sam se onesvijestila, sestra je vikala na mene’

Autor: Z.S.

Iako bi rođenje djeteta majkama trebalo predstavljati najljepše iskustvo u životu, mnoge od njih sam porođaj i oporavak nastoje što prije ostaviti iza sebe prvenstveno zbog poniženja koje su doživjele.

Istraživanje Centra za mame pokazalo je da svaka deseta žena nikada više ne želi postati mama zbog lošeg iskustva koje je imala u porodilištima. Nasilje nad trudnicama postala je tema o kojoj se sve češće priča, a doživjele su ga i dvije sugovornice Euronews Srbije, Vesna Džamić i Vesna Peter, jedna u porodilištu u Beogradu, druga u porodilištu u Pančevu.

Vesna Džamić (33) iza sebe ima dva spontana pobačaja te je ispričala kako joj je posebno bilo teško kada su je u porodilištu stavili u sobu s trudnicama, što je išla hodnicima gdje je mogla vidjeti mame s bebama, a ona je svoju izgubila.





‘Izbaci ga medicinkom lopatom’

“Nije u redu da ja to gledam, ali i to kroz što ja prolazim ne trebaju gledati trudnice koje čekaju porođaj”, ispričala je Vesna u emisiji na Euronews Srbija te je dodala kako se još sjeća bolova i molbe sestri da je vodi u porodilište, na što joj je ona odgovorila da nije još vrijeme, a ako se dogodi da krene plod da ga izbaci medicinskom lopatom u toalet i da je pozove.

Nitko ju nije obišao

“Rekla sam joj da ja ne želim to raditi, da ne želim vidjeti mrtvu bebu. Kada su me spustili u porodilište skoro dva sata nitko me nije obišao da vidi što radim. Molila sam ih da me operu, da ću se onesvijestiti od bolova, ali se nitko nije pojavljivao. Dođu, pogledaju jesam li izbacila plod i odu. Ujutro su me sestre odvele u kupaonicu da se istuširam. Tu sam se onesvijestila. Sestra je počela vikati na mene kao da sam ja to namjerno napravila”, opisala je Vesna svoje bolno iskustvo.

Poniženje je doživjela i Vesna Peter. Porodila se 2018. godine i na svijet donijela djevojčicu.









‘Bože kako je debela’

“Krenulo je po zlu, jer su me ostavili samu na stolu. Povremeno su samo provjeravali otkucaje srca bebe. Beba se zaglavila i odjednom se oko mene našlo 5-6 ljudi. Jedan liječnik mi je legao na trbuh, druga doktorica je pokušavala bebu izvući. Kada sam počela rađati, jedna od njih je rekla ‘Bože kako je debela’. Tražila sam epidural, anesteziolog je došao, pogledao moj karton i rekao da mi neće dati epidural iz njemu znanih razloga”, kazala je.

Jovana Ružičić iz Centra za mame kaže da je ovo nasilje tema koja se tiče svake žene koja razmišlja o rađanju ili je već rodila.

“U ovih deset godina poslali smo mnogo e-mailova, zakucali na mnoga vrata, ali dobili samo neka uvjeravanja i puno ignoriranja. Kada se podvuče crta, rezultati su minimalni, gotovo ih nema. Ovo nije problem koji postoji posljednjih 10 godina, već više desetljeća”, ispričala je i napomenula da je ovakva vrsta nasilja svaka bolna metoda koju liječnik ili babica primjenjuju, skakanje po trbuhu, ali i uvrede koje porodilje trpe tijekom porođaja ili nakon njega, vikanje.

‘U Hrvatskoj slično’

Žena u porodilištima nema ohrabrujuću atmosferu. U porodilištima se rađaju bebe, ali i mame”, istaknula je.

Od kada je počelo javno govoriti o ovom problemu, svi se slažu da je potrebna ozbiljna edukacija zdravstvenih radnika kako razgovarati s trudnicama i porodiljama u porodilištu.

I u porodilištima u regiji slična je situacija. To se potvrdilo u okviru regionalne kampanje ‘Sloboda rađanja’. Ružičić navodi da su Hrvatska i Slovenija naprednije od Srbije, imaju modernije uvjete rađanja, bolje prakse i manje nasilnih zahvata, ali tretman porodilja je vrlo sličan kao u Srbiji.

A što mogu uraditi žene u Srbiji i drugdje , osim javno govoriti o toj temi, pitanje koje se danas često postavlja.

“Žena treba znati koja su njena prava. Zakon o zaštiti pacijenata kaže da svako treba znati što se događa s njihovim tijelom”, pojasnila je Ružičić.