Zašto smo ljeti skloniji ljubavnim avanturama? Stručnjaci imaju odgovor

Autor: Dnevno.hr

Ljetne avanture inače su sinonim za kratkotrajne susrete koji vrlo rijetko završavaju nečim ozbiljnijim. No, unatoč tome, mnogi im se prepuštaju, opijeni suncem, morem i ljetnim radostima.

Istina jest da nema prikladnije atmosfere za vruću ljetnu avanturu, no stručnjaci ipak savjetuju oprez kako se ne biste vratili kući slomljenog srca.

“Kad idemo na godišnji odmor i ako razmišljamo o nekom partneru ili partnerici koju ćemo tamo upoznati, onda je važno sebi postaviti jasna očekivanja – da li ja želim samo ljetnu avanturu ili želim nešto što bi se moglo razviti u nekakvu vezu?”, objasnila je seksualna terapeutkinja Nataša Barolin Belić za Dnevnik.





‘Sunce izaziva lučenje nekih neurotransmitera i hormona’

Terapeutkinja objašnjava i kako istraživanja pokazuju da žene puno češće iz takvih odnosa izlaze razočarane.

“Evolucijski gledano, to je sasvim razumljivo s obzirom na to da muškarci mogu razlučiti emocije i seks. ‘Kod žena, opet govorim o statistici, ima drugačijih žena, ali kod žena je to uvijek povezano s emocijama. Žene teže odvajaju seksualni odnos od emocija. Sunce izaziva lučenje nekih neurotransmitera i hormona koji ustvari u nama i potiču više seksualne želje, pa onda jesmo i muškarci i žene smo nekako kad gledamo rezultate istraživanja, ljeti smo seksualniji nego zimi kad nam je hladno i kad smo stisnuti”, objašnjava terapeutkinja.

‘Privući će je iako ne ide uopće u teretanu’

Ona navodi i kako će neke žene privući muškarac koji ima jako lijepo građeno tijelo.

“No, s obzirom da žene ne biraju samo na izgledu, samo na temelju izgleda, onda će možda neki lijepi razgovor u neku toplu ljetnu večer, učiniti da ona u njemu osjeti nešto što će je privući, iako on fizički možda nije tako privlačan i ne ide uopće u teretanu”, kaže seksualna terapeutkinja.









Ako poduzmete sve potrebne mjere zaštite, možda ćete se i vi, sa smiješkom sjećati vrućeg ljeta 2023.