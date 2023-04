‘ZAŠTO MASNOĆE NAPADAJU MOJ TRBUH?’ Ovo su glavni razlozi debljanja! Ako se prepoznajete, brzo reagirajte

Autor: Zlatko Govedić

Debljanje se javlja kada unosite više kalorija nego što tijelo može sagorjeti kroz svoj metabolički proces. To dovodi do nakupljanja viška kalorija u obliku masnog tkiva u tijelu, što uzrokuje povećanje tjelesne mase i može dovesti do pretilosti ako se ne kontrolira.

Postoje mnogi faktori koji mogu dovesti do debljanja.

Prekomjerno konzumiranje hrane koja je bogata kalorijama, poput brze hrane, slatkiša i gaziranih pića, može dovesti do povećanja unosa kalorija.





Nedovoljna fizička aktivnost može dovesti do smanjenja broja sagorijevanih kalorija u tijelu i smanjenja ukupne potrošnje energije.

I genetski čimbenici mogu igrati ulogu u tome koliko brzo osoba dobiva na masi.

Hrmonalne promjene, poput one tijekom menopauze kod žena ili kod problema s štitnjačom, mogu utjecati na tijelo i dovesti do nakupljanja masnoća.

Stres može utjecati na apetit i prehrambene navike, a također može povećati razinu hormona kortizola koji može povećati nakupljanje masnog tkiva.

Kontrola tjelesne mase može biti važna za održavanje zdravlja i prevenciju zdravstvenih problema povezanih s pretilosti, kao što su dijabetes, srčane bolesti i visoki krvni tlak. Za kontrolu tjelesne mase, preporučuje se kombinacija zdrave prehrane i redovite fizičke aktivnosti.

Čak su i mršave osobe u opasnosti od razvoja bolesti srca ako na trbuhu imaju višak masnoće. Prisutnost masnoće u organizmu povezana je s otpuštanjem proteina koji izazivaju upale, a može doći i do oštećenja arterija i jetre, kao i promjene načina na koje tijelo troši šećer i masnoće.









Ovo je nekoliko razloga zbog kojih masnoće “napadaju” trbuh.

Život pod stresom

Možda vam zvuči kao laž, ali stres doista vodi k debljanju. Sva ta anksioznost može stvoriti višak kortizola, hormona koji potiče organizam na skladištenje masnoće. Pokušajte uzeti stanku od nekoliko minuta nakon sat vremena posla, usmjerite se na disanje i opuštanje tijela.









Pogrešan izbor namirnica

Smanjite unos ugljikohidrata kako biste smanjili unos kalorija i šećera koji se pretvaraju u masne naslage. Iz prehrane potpuno izbacite brzu i masnu hranu, a jedite više povrća, voća i hranu bogatu vlaknima. Prehrana siromašna vlaknima jedan je od uzroka debljanja.

Alkohol

Sam po sebi, alkohol nema masnoća, ali njegovom apsorpcijom usporava se metabolizam, što ga čini velikim neprijateljem linije. Kako on usporava razgradnju masnoća, one se talože na području trbuha.

Manjak aktivnosti

Posljednjih desetljeća ljudi su sve manje aktivni pa se primjećuje p​o​rast broja pretilih osoba koje imaju viškove svuda pa i na području oko trbuha.

Osim klasičnih trbušnjaka koji će se pobrinuti za ravni trbušni mišić, tj. onaj koji sudjeluje u održavanju uspravnog stava i disanju, kako biste postigli rezultate, treba da poradite na vašim “core” mišićima, odnosno skupini mišića na trupu, donjem dijelu leđa i oko zdjelice. Oni pružaju stabilizaciju i potporu našem tijelu. Sastoje se od skupine trbušnih i leđnih mišića te su neophodni za rotaciju tijela i gotovo sve pokrete trupa.

Menopauza

Tijekom menopauze ženama se usporava metabolizam i tu nema pomoći. Masne naslage oko struka žena koje su ušle u menopauzu jesu odgovor tijela na pad hormona estrogena. U menopauzi se događa da se skladištenje masnih naslaga pomiče s bokova na struk.