ZAPREPASTIT ĆETE SE! Evo koliko su prljave stvari kojima se svakodnevno koristite

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Svi već znamo da toaletna školjka nije najprljavije mjesto u domu. Dr. Lisa Ackerley, vodeća stručnjakinja za higijenu sa sveučilišta u Salfordu, otkrila je za Daily Mail da je istraživanje pokazalo da 50 posto ljudi ne pere ruke, a to je najlakši način za prijenos bolesti. Naime, znanstvenici su utvrdili da osoba kroz dan podijeli bakterije s još najmanje 14 ljudi. Samo tijekom jednog posjeta supermarketu osoba može pokupiti više od tisuću bakterija.

Ovo je popis predmeta koji vrve bakterijama.

1. Slavina

Kupaonska nam slavina ponajprije služi za pranje prljavijih ruku. Stoga nije nikakvo iznenađenje da je prljava, ali iznenađuje podatak da je ona mnogo zamazanija i od WC školjke. Na njoj se u prosjeku, kažu stručnjaci, nalazi čak 21 puta više bakterija nego na školjci. Kuhinjske slavine su po tome i gore. Na njima su znanstvenici u prosjeku našli 44 puta više bakterija.

2. Novac

Čuli ste za izraz “prljavi novac”, ali on zaista i jest takav. Novac može biti prekriven s čak 200.000 bakterija. Nemojte zaboraviti da se to odnosi i na kreditne kartice.

3. Prekidač za svjetlo / zvono

Svaki put kada palite i gasite svjetlo prenosite cijeli niz bakterija sa svojih ruku na prekidače i obrnuto. Oni kućni prekidači su pitomiji i na njima se u prosjeku nalazi “samo” 200 puta više bakterija nego na WC školjci. No, javni prekidači su zato puno, puno gori.

4. Torba

U njima nosimo svašta – od novčanika, mobitela, kozmetike do bakterija. Znanstvenici su otkrili da je u prosjeku torba tri puta prljavija od WC školjke, ali većinom ta brojka dostiže čak 10 puta više. Ručke na torbi su najprljavije, a iza njih slijedi ruž koji se nalazi unutra.

5. Tipke na dizalu

Studija provedena u Saudijskoj Arabiji pokazala je da je 97 posto tipka na dizalima prepuna bakterija. S time su se složili i istraživači u Torontu koji su otkrili da tipke imaju 40 puta više bakterija od zahoda.

6. Jelovnici u restoranima

Mislili ste da su stolovi u restoranima prljavi. Nisu, barem ne u tolikoj mjeri koliko su prljavi jelovnici. Na njima je 100 puta više bakterija nego na WC školjci.

7. Tepih

Ako volite ležati na svom tepihu, možda je vrijeme da prestanete s tom navikom. Tepih je leglo svega i svačega te sadrži 700 puta više bakterija od WC školjke. U prosjeku ćete pronaći 200.000 bakterija, a u tragovima će se tu naći i E.coli, salmonela i stafilokok.

8. Daska za rezanje

Znanstvenici iz Arizone otkrili su da u prosjeku daska za rezanje sadrži 200 puta više bakterija od zahoda. Zbog korištenja noža stvaraju se sitne udubine koje su idealan dom gomili bakterija.

9. Spužvica za pranje suđa

Znanstvenici su testirali više od 1000 spužvica i otkrili da su na 10 posto njih tragovi salmonele. One sadrže čak 400 posto više bakterija od WC školjke. Rješenje je, kako nas stručnjaci savjetuju, u čestom mijenjanju.

10. Četkica za zube

Nakon obavljanja nužde nikad nemojte zaboraviti spustiti WC dasku jer u suprotnom milijarde bakterija poletjet će zrakom i pronaći će put do vaše četkice. Studija provedena u New Yorku pokazala je da bakterije mogu doći do četkice koja je udaljena čak šest metara od školjke.

11. Bankomat

Studija je pokazala da do trenutka kada ubacite karticu na rukama imate više od 1200 bakterija, a do trenutka kada unesete svoj PIN, broj se već popeo na 5000.