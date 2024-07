Zapanjit će vas čime je žena skinula ogrebotine s poda: ‘Ovo je sjajno na više načina’

Podovi od drva dodaju toplinu i eleganciju svakom domu, no s vremenom su skloni oštećenjima. Bilo da je riječ o ogrebotinama od namještaja, tragovima obuće ili slučajnim prolijevanjima, drveni podovi mogu izgubiti svoj prvobitni sjaj.

Mnogi vlasnici kuća nisu svjesni jednostavnih i pristupačnih metoda koje mogu koristiti kako bi popravili manje oštećenja i održali svoje podove u najboljem stanju.

Tako se jedna žena požalila na internetu kako je njen suprug oštetio laminat dok je premještao namještaj u kući, a potom je otkrila nevjerojatan trik.

How to use a walnut to remove scratches from a wood floor. Great for many uses. Check it out. pic.twitter.com/mJCYBlKO1n

— Jim Ingersoll Real Estate Entrepreneur (@investforever) December 5, 2016