ZA JAK UM: Želite biti uspješniji, bolji i zdraviji na poslu od svih drugih? Onda morate koristiti ovu biljku

Autor: Iva Hanzen

Čovjek je danas svakodnevno izložen stresu i potrebi da svoje mentalne sposobnosti dovede do krajnjih granica, bez obzira na to kojoj dobnoj skupini pripada. Tako će primjerice srednjoškolci i studenti morati naporno učiti za teške ispite, dok će se odrasli na poslu susretati s novim iskustvima, potrebama i izazovima da nauče nešto novo ili da se prilagode povećanom obujmu posla. Dakle, svi mi često moramo upregnuti svoje moždane vijuge do krajnjih granica izdržljivosti, a povećana mentalna aktivnost, i to pogotovo ako je popraćena stresom, a najčešće je, dovodi neminovno i do povećane fizičke aktivnosti, što znači iscrpljenosti na svim poljima – na onom mentalno, fizičkom pa i emotivnom. Pravi spas u ovakvim trenucima je ginko biloba, koji se inače uglavnom koristi u obliku kapsula, a dostupan je u baš svakoj ljekarni, bilo običnoj, bilo prirodnoj, kao i većini dućana zdrave prehrane.

Ginko biloba je također poznat i pod nazivom ‘viline vlasi’, ali najčešće ga zovu jednostavno ginko. Povjerenje će vam sigurno uliti činjenica da postoji već 300 milijuna godina, što znači da nosi status najstarije preživjele vrste drveća na Zemlji. Ova drevna biljka djeluje na poboljšanje iskoristivosti kisika i tako poboljšava pamćenje, koncentraciju i druge mentalne sposobnosti, a to je upravo ono što vam treba u aktivnostima koje smo naveli.

Značajno djeluje i na poboljšanje vida te može pozitivno utjecati na oštećenje mrežnice oka, a učinkovit je i kod glavobolja, vrtoglavica te kroničnog zujanja u ušima, dok neka istraživanja tvrde da pokazuje značajne rezultate u liječenju Alzheimerove bolesti, cerebralne ateroskleroze, gluhoće, demencije, depresije, Raynaudovog sindroma, kroničnog gubitka pamćenja, bolesti krvožilnog sustava, impotencije i mnogih drugih bolesti. O tome da je odličan za imunitet, što vam također treba kad ste pod stresom, a još je k tome zima, da i ne govorimo, pa svakako treba isprobati ovu snažnu i učinkovitu biljku.