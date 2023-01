‘ZA I PROTIV’ Je li hodanje bosih nogu zdravo? Stručnjaci ukazuju na pozitivne, ali i negativne posljedice

Autor: Zlatko Govedić

Hodanje bosih nogu ima svoje pozitivne, ali i negativne posljedice.

Pozitivne posljedice

Ublažava bolove

Stopala uzimaju oblik terena na koji se oslanjaju pa se stanice aktiviraju jer su u izravnom dodiru s kožom. Ako imate bolove u zglobovima na nogama, šetajte bosi po travi jer bi vam to moglo pomoći da ublažite bol.





Smanjuje neugodan miris stopala

Ako šetate bosi, vaše su noge u izravnom doticaju sa zrakom. Neugodan miris stopala javlja se upravo zato. Naime, kada ste konstantno obuveni, koža ne može “disati”.

Pravilna postura tijela

Ženska obuća, napose obuća sa štiklama veoma je neudobna pa možete imati dosta negativnih posljedica. Ako nosite štikle dulje vrijeme, to će loše utjecati na vaše držanje.

Poboljšava san

Stopala utječu na cijelo tijelo. Prije spavanja bilo bi najbolje da izmasirate stopala kako biste bili što opušteniji.









Poboljšava cirkulaciju

U nogama i stopalima ima velik broj vena i arterija jer se u nogama nalazi najveći broj mišića. Kako su stopala izravno povezana s nogama, ona također dobivaju veliku količinu svježe krvi iz srca i time poboljšavaju opću cirkulaciju.

Oslobađate se stresa









Budući da su osjetni živci veoma aktivni u stopalima, kada stojite bosi na travi oslobađate se napetosti, što pomaže u smanjenju stresa.

Jača zglobove, mišiće i tetive

Kada hodate bosi mišići moraju dodatno djelovati kako bi se stopala pravilno oslonila na zemlju. Hodate li i trčite bosi, vaši će mišići i zglobovi ojačati.

Negativne posljedice

Povećanje opterećenja

Kad osoba hoda bosa, stopala nemaju odgovarajuću potporu. To može utjecati na hod i držanje. Povećava se opterećenje stopala i kralježnice. Zato posljedica bosonogog hodanja mogu biti bolovi u gležnjevima, koljenima i leđima, a ponekad i nelagoda u ramenima i vratu.

Upala Ahilovih tetiva

Bosonogo hodanje mijenja raspodjelu tjelesne težine i pritiska na mišiće stopala koji se pretjerano napinju kako bi održali ravnotežu. Kako pete dodiruju tlo, tetive koje ih povezuju s nogama postupno se istežu. To može dovesti do akutne ili kronične upale Ahilove tetive.

Suha i ispucala koža

Ako stopala nisu zaštićena, koža će brže gubiti vlažnost i postati suha. Osim toga, pete mogu ispucati. Kako biste spriječili ove posljedice, trebate piti puno tekućine i temeljito hidratizirati kožu proizvodima za njegu kože.

Plantarni fasciitis

Dok hodate bosi, stopala su zaštićena samo tankim slojem masnoće. Redovno hodanje po tvrdim površinama uklanja masnu podlogu pa se može javiti bol u donjem dijelu petne kosti.

Gubitak ravnoteže i pad

Pravilna obuća omogućuje vam bolje prianjanje na glatkim i skliskim površinama. Zato ne treba nemarno hodati po pločicama oko bazena ili na javnim tuševima. Time se povećava rizik od pada.

Širenje stopala

Redovno bosonogo hodanje može učiniti vaša stopala širima. Ipak, to se može dogoditi samo ako ne nosite cipele dulje vrijeme. Ako to činite samo povremeno, to neće utjecati na oblik vaših stopala.

Zaraza parazitima

Hodanje bosih nogu po zelenoj travi ili po plaži nije uvijek sigurno jer se ondje mogu naći paraziti. Primjerice, na bazenima i javnim tuševima možete dobiti gljivičnu infekciju, dok se u pijesku na plaži, gdje je okolina topla i vlažna, mogu nastaniti valjkaste gliste.

Iritacija kože

Stopala imaju žlijezde znojnice. Ako po toplom vremenu izbjegavate nošenje čarapa koje upijaju znoj, stopala će vam stalno biti mokra, a to može izazvati iritaciju kože ili dovesti do razvoja gljivica.

Prema tome, savjetujemo racionalnost i “Buddhin srednji put”. Hodajte bosi, ali nemojte pretjerivati.