VRLO JE JEDNOSTAVNO: Slijedite ovih pet savjeta i kilogrami će se topiti!

Autor: Iva Hanzen

I sami nutricionisti će potvrditi da dijete ne funkcioniraju te da ćete izgubljene kilograme ionako kad tad vratiti jer je tijelo uostalom tako i dizajnirano da pretrpi period kad mu uskraćujemo hranu, ali u biti žudi za njom i jedva čeka da se opet najede. Zapravo se samo radi o životnom navikama jer kao što i sami znate, postoje ljudi koji stalno jedu i vječito su mršavi i oni koji stalno pokušavaju skinuti višak kilograma, ali on ih uporno prati. Je li vam možda palo na pamet da je to možda i do razlike u navikama. Dobro, veliki faktor su i geni kao i stres. Neki će ljudi tako pod stresom slistiti cijelu kutiju keksa, drugi danima neće jesti. Ali kad pogledate, i to je stvar navike. Stoga, možda je najbolje da se ne mučite rigoroznim dijetama, nego samo jedete onoliko koliko vam treba i usput usvojite ove zdrave navike.

Jedite cjelovite žitarice

Pod ovim mislimo na kvinoju, amarant, zob i heljdu koje će vas brzo zasititi i dugo vas držati sitima, a koje će istovremeno odlično utjecati na eliminacijski sustav te će potaknuti probavu. Jeste li primijetili i to kako ljudi koji imaju problema s probavom, imaju i problema s kožom? Sve je to povezano. Stoga jedite ove namirnice i zbog linije i zbog ljepšeg tena.

Izbjegavajte masnu hranu

Masna, duboko pržena hrana bogata je zasićenim i transmasnim štetnim kiselinama. Uživajte u dobrim esencijalnim nezasićenim masnim kiselinama te jedite plavu ribu poput srdela, skuša, šarana, palamide, divlje pastrve, lososa i tune, različite vrste sjemenki, orahe, bademe, zeleno lisnato povrće te avokadovo, kokosovo i maslinovo ulje. Također ne odlazite u krevet puna trbuha jer će tijelo cijelu noć morati probavljati višak hrane koju ste unijeli, a to mu je strahovita muka.

Izbjegavajte hranu bogatu glutenom

Oprostite se od proizvoda pripremljenih od bijelog brašna i preslane hrane koja izaziva napuhivanje jer ćete se u suprotnom stalo boriti s debelim trbuhom, a i ten će vam izgledati loše.

Detoksicirajte se jednom tjedno

Bilo bi idealno postiti jednom tjedno ili mjesečno, ali s obzirom na to da živimo na Zapadu i u uvjetima u kojima je to gotovo nemoguće, odvojite si jedan dan u tjednu kad ćete konzumirati samo voće, sokove i smoothieje. Prednost dajte hladno prešanim zelenim sokovima koji su bogati klorofilom koji ne samo za potiče vitku liniju, nego i uništava stanice raka.

Vježbajte

Žao nam je, ali ovo morate čuti. Redovita tjelovježba odlična je ne samo za vitku liniju, nego i za jak imunosni sustav pa ubijate dvije muhe istim udarcem. Ali u isto vrijeme zaboravite na teretane ako niste taj tip. Puno ćete učiniti već time da hodate do posla ili se vozite biciklom do njega, ali i da ove aktivnosti definitivno uključite u svoje vikende. Da, čak i zimi!