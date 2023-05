VOLITE SJEDITI PREKRIŽENIH NOGU: Ako ne možete odoljeti, primijenite ove savjete

Autor: Zlatko Govedić

Sjedenje prekriženih nogu odnosi se na položaj u kojem osoba sjedi s jednom ili objema nogama prekriženim na koljenima. Ta navika može varirati ovisno o kulturi, osobnim navikama i udobnosti pojedinca.

Primjeri sjedenja prekriženih nogu jesu:

Prekrižene noge na podu





Osoba sjedi s obje noge prekriženim na podu ispred sebe.

“Muški položaj”

Jedna se noga prekriži preko druge tako da se gležanj jedne noge stavi na koljeno druge, pa gornja noga visi na donjoj.

“Ženski položaj”

Jedna se noga prekriži preko druge tako da se unutarnja strana koljena jedne noge stavi na koljeno druge, pa gornja noga visi na donjoj.

Lotosov položaj









Napredniji je oblik sjedenja prekriženih nogu, gdje se obje noge stavljaju na suprotne bedrene mišiće.

Koje tegobe mogu nastati?

Utjecaj sjedenja prekriženih nogu na zdravlje je tema rasprave. Neki tvrde da to može uzrokovati probleme kao što su:

Loše držanje









Masa tijela neravnomjerno se raspoređuje, što negativno utječe na posturu tijela.

Bol u leđima i vratu

Jedan od češćih uzroka bolova u leđima ili vratu upravo je nepravilno sjedenje.

Poremećaji cirkulacije

Prekrižene noge remete normalan tlak i cirkulaciju krvi. Taj položaj može ograničiti protok krvi u nogama, što može dovesti do trnaca, utrnulosti i slabije cirkulacije.

Kada je normalna cirkulacija tlaka u ovom dijelu tijela duže vrijeme poremećena, to može oslabiti i oštetiti vene. Ako su vene oslabljene ili oštećene, krv može iscuriti iz njih. To dalje može dovesti do proširenih vena ili propadanja postojećih.

Krvni tlak raste

Kada prekrižimo noge, koljena su jedno preko drugog, tada se krv šalje iz nogu u prsa, a velika količina se ispumpava iz srca, tada može doći do povišenog krvnog tlaka.

Problemi s kukovima i zglobovima

Dugotrajno sjedenje prekriženih nogu može dovesti do napetosti mišića i stresa na kukovima i zglobovima.

Problemi s kralježnicom

Sjedenje prekriženih nogu može uzrokovati neravnotežu zdjelične regije i izazvati nelagodu u donjem dijelu leđa.

Oštećenje živaca

Poremećen protok krvi, koji se javlja kada prekrižimo noge, također može utjecati na vene i živce u stopalima.

Zapravo, peronealni živac, jedan od glavnih živaca u nozi, koji počinje odmah ispod koljena i ide uz vanjsku stranu noge, može biti najviše izložen pritisku.

Zato sjedenje s prekriženim nogama može dugoročno uzrokovati utrnulost zbog mogućeg oštećenja živaca.

Što učiniti?

Važno je napomenuti da utjecaj sjedenja prekriženih nogu na zdravlje može varirati od osobe do osobe. Osobe s postojećim zdravstvenim problemima ili osjetljivim zglobovima i mišićima mogu osjetiti više nelagode. Ako primijetite bilo kakvu nelagodu ili bol tijekom sjedenja prekriženih nogu, preporučljivo je promijeniti položaj sjedenja kako biste smanjili potencijalne probleme.

Prema tome, ako to činite kratko ili ne tako često, onda nema posebne štete. Pokušajte promijeniti ovu naviku.

Najispravnije bi bilo sjediti s obje noge okrenute prema naprijed pod kutom od 120 stupnjeva, a stopala cijelom dužinom na tlu.

Međutim, veliki dio stanovništva sjedi tako da težinu stavlja samo na jednu nogu. Dugoročno, to može dovesti do bolova u leđima i vratu te oštećenja diskova u kralježnici.

Ako već volite sjediti prekriženih nogu, pokušajte sjediti nogu prekriženih samo u gležnjevima.