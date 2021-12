Voda je neizostavna za zdravlje, ali nemojte učiniti čestu pogrešku zbog koje možete izazvati brojne tegobe

Autor: Zlatko Govedić

Unos vode ovisi o tome gdje živite odnosno klimatskim uvjetima, godišnjem dobu, o tjelesnoj masi, zdravstvenom stanju, o tome koliko ste aktivni. Preporuke za dnevnu potrebu tekućine (uključujući vodu kao i ostale tekućine unesene hranom i drugim napitcima) iznosi 3,0 litre za muškarce i 2,2 l za žene. Kod veće fizičke aktivnosti, viših temperatura zraka, u vlažnom i toplom podneblju potrebno je uzimati dodatne količine vode. Unos vode treba povećati za vrijeme trudnoće i dojenja te kod nekih zdravstvenih stanja (povišene tjelesne temperature, proljeva, povraćanja).

Ipak, nova saznanja upućuju na to da pijenje vode tijekom jela čini više štete nego koristi. Nutricionistkinja Robin Youkilis u svojoj knjizi “Go With Your Gut” tvrdi da ta navika šteti probavi i apsorpciji hranljivih tvari u organizmu.

Youkilis preporučuje da se voda ne pije pola sata prije i sat vremena nakon jela. Ako baš morate piti vodu za vrijeme jela kako biste lakše progutali hranu, uzimajte male gutljaje. Popijete li pak veću količinu vode odjednom, može doći do razrjeđivanja rezervi solne (klorovodične) kiseline u želudcu koja je ključna za pravilnu razgradnju hrane. Prevelika količina tekućine tijekom jela može uzrokovati nadutost i probleme s probavom.

Idealan pH u želucu iznosi 1 do 2. Ta razina kiselosti pomaže u razgradnji bjelančevina, potiče otpuštanje probavnih enzima, pomaže u apsorpciji vitamina poput B12 i u pretvaranju hrane u kašu što olakšava probavu. Kada pijete tijekom jela, cijeli se taj proces usporava pa dolazi do nadutosti i loše probave.

Kada je onda najbolje piti vodu? Za zdravu probavu tijekom jela popijte najviše 2 dl vode u malim gutljajima. Tijekom dana vodu pijte između obroka što će vam pomoći da otjerajte “lažnu glad” koju osjećate kada ste zapravo dehidrirani.