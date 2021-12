Voćka koju ćete od sada jesti češće: Ubrzava metabolizam te pomaže kod herpes simpleksa i želučanih tegoba

Autor: Zlatko Govedić

Mušmula (Mespilus germanica) je dugogodišnja drvenasta listopadna voćka, koja u prirodi raste kao grm od 2 do 5 m visine. Pripada porodici ružovki. Kultivirana se češće uzgaja u obliku stabla koje može dosegnuti 4 do 5 m, ponekad i do 8 m. Plodovi mušmule su ukusni, osvježavajući i zdravi, bogati raznim mineralnim solima, pektinima, ugljikohidratima i organskim kiselinama, koje blagotvorno djeluju na ljudski organizam.

Mušmula se od davnina uzgaja u mnogim zemljama. Potječe s Kavkaza, odakle je rasprostranjena na Krim i Sjeverni Iran, a zatim u sve ostale zemlje Sredozemlja. Može se naći i u toplijim dijelovima Sjeverne Amerike.

U Njemačku su ih donijeli Rimljani prepoznavši njihova ljekovita svojstva. Upotrebljavali su ih za jačanje organizma, protiv vrtoglavice, slabosti u leđima itd.

U prehrani su nepravedno zapostavljene jer sadrže toliko vitamina C da im ni limun nije ravan. Bogate su kalijem, fosforom, natrijem, vlaknima i kompleksom vitamina B. Konkretno se bore s anemijom, čiste jetru i bubrege, utječu na poboljšanje vida, pomažu kod želučanih tegoba i zatvora.

Mnogi ih i danas upotrebljavaju kada im krvare desni, imaju herpes simpleks ili aftu u usnoj šupljini. Šaka tih voćaka može ublažiti tegobe. Preporučuju se i tijekom dijetalnog režima prehrane jer u 100 g mušmula ima svega 30 kalorija.

Naposljetku, njihova vlakna dodatno ubrzavaju metabolizam.