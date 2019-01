Vitki ljudi skloni sjedenju suočeni su s istim srčanim rizicima kao i pretile osobe

Autor: Hina

Odrasle osobe zdrave tjelesne težine, ali sjedilačkog načina života, mogu imati isti rizik za srčane bolesti ili za moždani udar kao i pretile osobe, pokazuje američko istraživanje.

Znanstvenici su utvrdili da osobe normalne tjelesne težine koje provedu veći dio dana sjedeći, ali ipak tjedno dosegnu minimalnu preporučenu razinu od 150 minuta umjerene fizičke aktivnosti imaju oko 58 posto manji rizik za infarkt ili moždani udar od pretilih osoba.

No, kod osoba normalne tjelesne težine koje provode život sjedeći gotovo bez ikakvih fizičkih aktivnosti rizik za ozbiljne srčane epizode nije bitno drukčiji od onoga pretilih osoba.

“Održavanje normalne tjelesne težine nije samo po sebi dovoljno za zdravlje”, kaže voditelj istraživaja Arch Mainous sa sveučilišta Florida u Gainesvilleu.

“To je važno za pacijente zbog toga što možda mogu imati lažni osjećaj sigurnosti gledajući samo na brojeve na vagi”, kaže Mainous. “Sjedilački način života može potkopati prednosti zdrave tjelesne težine i povećati kardiovaskularni rizik na onaj koji imaju pretile osobe”.

Kad ljudi puno sjede, posebno u srednjoj životnoj dobi i kasnije, mogu izgubiti mišićnu masu i kardiorespiratorno oslabiti, kaže Mainous.

Sudionici istraživanja bili su u dobi od 40 do 79 godina i bez povijesti srčanih bolesti.

Znanstvenici su uz pomoć standardnog kalkulatora faktora rizika procjenjivali rizike za srčane i moždane udare. Visoki rizik bio je izgled od najmanje 7,5 posto da se to dogodi tijekom idućih deset godina, a niski rizik bio je manje od 7,5 posto izgleda. Osobe zdrave tjelesne težine imale su indeks tjelesne mase od 18.5 do 24.9, a pretile ako je indeks bio 25 do 29.9.

Ukupno 35 posto ispitanika imalo je visoki rizik za srčane bolesti ili moždane udare kad su uzeti u obzir svi faktori rizika osim težine, navodi se u radu objavljenom u časopisu American Journal of Cardiology.

Među ispitanicima s normalnom tjelesnom težinom visoki rizik imalo je oko 30 posto osoba.

Kad su proučavali raspored masnog tkiva u području abdomena znanstvenici su utvrdili da su osobe normalne tjelesne težine s previše masnog tkiva u tom dijelu imale dvostruko veći rizik za srčane epizode od osoba normalne tjelesene težine bez visceralnog masnog tkiva.

A odrasle osobe s normalnom tjelesnom težinom koje su ostajale bez daha tijekom vježbanja imale su 35 posto veće izglede za visoki rizik od srčanih udara i moždanih udara u odnosu na osobe normalne tjelesne težine koje nisu imale zaduhu kod napora.

Rezultati potvrđuju važnost tjelesne aktivnosti čak i sa zdravom tjelesnom težinom, kaže dr. Michael Hall sa sveučilišta Mississippi koji nije bio uključen u istraživanje.

“Na nesreću, mnogo ljudi ima sjedilačke poslove pa je važno odvojiti vrijeme za umjereno do intenzivno vježbanje”, dodaje Hall. “Male stvari poput hodanja po stepenicama, ubacivanje kratkih šetnji u svaki dan i druge povremene aktivnosti mogu pomoći ublažavanju rizika povezanih sa sjedilačkim načinom života”.