VITKA FIGURA DO LJETA JE MOGUĆA! Ove namirnice bogate su zdravim mastima: Uvrstite ih u jelovnik i preporodit ćete se

Autor: Zlatko Govedić

Zdrave masti jesu esencijalni nutrijenti koji su važni za održavanje zdravlja tijela. One su neophodne za normalno funkcioniranje tijela, a također igraju ključnu ulogu u prevenciji mnogih kroničnih bolesti.

Postoje tri vrste masti: zasićene, nezasićene i trans-masti. Zasićene masti su čvrste na sobnoj temperaturi i uglavnom se nalaze u životinjskim proizvodima poput mesa, mlijeka i maslaca. Prekomjerno konzumiranje zasićenih masti može dovesti do povećanja kolesterola u krvi i povećati rizik od srčanih bolesti.

Nezasićene masti, s druge strane, nalaze se u biljnim izvorima poput orašastih plodova, sjemenki, maslinova ulja i avokada. Nezasićene masti mogu pomoći u smanjenju razine kolesterola u krvi i smanjiti rizik od srčanih bolesti.





Trans-masti su industrijski proizvedene masti koje se često koriste u procesiranoj hrani. One su povezane s povećanim rizikom od srčanih bolesti, tako da bi trebalo ograničiti njihovu konzumaciju.

Općenito, zdrave masti uključuju nezasićene masti poput omega-3 i omega-6 masnih kiselina koje se nalaze u ribi, orašastim plodovima, sjemenkama i maslinovom ulju. Preporučuje se da zdrave masti čine oko 20-35% ukupne dnevne potrošnje kalorija, a to je oko 44-78 g masti dnevno za žene i 65-118 g masti dnevno za muškarce.

Kako bismo svoju liniju doveli do savršenstva, potrebno je reducirati prehranu i zaboraviti na prženu hranu, slatkiše i sve ono što se može podvesti pod “nezdravo”. A opet, postoje namirnice koje sadrže zdrave masnoće, a koje su važan sastojak naše prehrane, jer nas čine sitima, potiču sagorijevanje masnih naslaga i tako nam pomažu da dođemo do cilja, kada su u pitanju brojke na vagi i to na duge staze!

Što jesti?

Jedna od namirnica koja sadrži zdrave masti i vrlo je zdrava jest avokado koji je sastavni dio mnogih recepata za zdrav doručak. Ta namirnica bogata je vlaknima i zdravim mastima koje će vas držati sitima i dati vam potrebnu količinu energije za početak dana. Također je odličan sastojak salata, koje možete jesti kao međuobrok.

Još jedna namirnica koja će učinkovito utažiti glad, svakako je tamna čokolada. Osim što će zavarati vašu glad, ta je namirnica vrlo zdrava i neće naštetiti konceptu vaše prehrane pa je možete konzumirati svaki dan, naravno u malim količinama.

Kada je riječ o ulju koje možete koristiti za pripremu objeda, napose mesnoga, preporučuje se kokosovo ili maslinovo ulje. Oba su bogata nezasićenim mastima koje igraju veliku ulogu u našem zdravlju, posebno kada je riječ o imunitetu.









Što se tiče ribe, neka se na vašem jelovniku s vremena na vrijeme nađe losos, riba koja obiluje omega-3 masnim kiselinama koje su vrlo važne za zdrave vitalne funkcije organizma. Te masne kiseline reguliraju razinu kolesterola u krvi i pozitivno utječu na rad srca.

U trenucima kada ste gladni, orašasti su plodovi savršen međuobrok jer će zavarati osjećaj gladi.

Uvedite navedene namirnice u svoju svakodnevnu prehranu, a “junk food” zaboravite.









Tako ćete do ljeta uz dodatnu tjelesnu aktivnost imati figuru kakvu želite.