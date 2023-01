‘VITAMINSKA BOMBA’ PROTIV GLAVOBOLJE: Iskoristite zdravstvene blagodati malog moćnog citrusa

Autor: Zlatko Govedić

Limeta (Citrus aurantifolia; C. limetta), zimzeleni je grm kožastih listova iz roda Citrus, porodice rutvica (Rutaceae). Cvijet je dvospolan, bijelo ružičast, intenzivna mirisa; plod je okruglast, promjera 5 do 7 cm, glatke žutozelene kore, dekorativan, bogat vitaminom C, koristi se u svježem stanju i u konditorskoj industriji. U nas se uzgaja rijetko, u okućnicama na krajnjem jugu. Limete su obično kisele i dobar su izvor vitamina C. Često se dodaju različitim jelima, napitcima i mirisima. Rastu tijekom cijele godine, a nešto su manje i okruglije od limuna.

Egzotična limeta izvrstan je voćni dodatak u hladnim zimskim danima kad naše tijelo vapi za vitaminima.

Osim jela, taj se citrus može iskoristiti i kao narodni pripravak protiv pulsirajuće glavobolje.





Dovoljno je prerezati limetu na pola i prvo jednom, a po potrebi i drugom polovicom istrljati čelo. Bol bi najprije trebala oslabjeti, a potom i posve nestati.

Prilikom kupovine birajte plodove jarko zelene boje, sjajne kore i bez točkica ili drugih oštećenja. Zrela limeta je čvrsta, ali ne i tvrda na dodir. Dok se drži u ruci trebala bi se doimati težom u odnosu na svoju veličinu.

Na sobnoj se temperaturi limeta može očuvati do deset dana, a u hladnjaku i do mjesec dana.

Inače. glavobolja se često javlja kao simptom koji otežava ili onesposobljava bolesnika, no rijetko se radi o životnoj ugroženosti. Može biti primarni poremećaj, kada je uzrok vaskularni (poremećaj u krvnim žilama) kao npr. migrena ili tenzijski (zbog mišićnih kontrakcija) ili može biti sekundarni pokazatelj nekih drugih bolesti: intrakranijske infekcije ili tumori (unutar lubanje), povrede glave, teška hipertenzija (povišeni krvni tlak), bolest vratne kralježnice, očiju, nosa, ždrijela, zubiju, ušiju, cerebralna hipoksija (nedostatan dotok kisika u mozak). Glavobolja može biti i nepoznatog uzroka.