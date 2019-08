Više nikad visok tlak, zatvor i loši zubi uz ovo voće! Uz to je izrazito niskokalorično!

Autor: Iva Hanzen

Znate li da šljive prirodno sadrže sorbitol, šećerni alkohol koji se koristi kao zamjena za šećer u proizvodnji slatkih dijetetskih proizvoda namijenjenih dijabetičarima? Tako se suhe šljive koriste kao prirodni zaslađivač, boja, pojačivač okusa i konzervans, dok kalorijska vrijednost 100 grama šljiva iznosi svega 46 kalorija, stoga navalite na ovo voće do mile volje.

Šljiva je ljekovita protiv zatvora, otečene jetre, kurjih očiju, upale grla, paradentoze, zubnog apscesa (otekline zbog nakupljenoga gnoja u zubnom mesu) i reume. Ublažava crijevne tegobe, jača desni i pomaže pri snižavanju krvnog tlaka.

Za ublažavanje crijevnih tegoba zapecite šljive u protvanu u pećnici pa ih jedite po nekoliko puta na dan, prije i poslije jela. Protiv zatvora jedite kompot od suhih šljiva ili suhe šljive više puta tijekom dana. Druga je mogućnost da pet do deset suhih šljiva potopite u vodi do ujutro, pa ujutro natašte popijete vodu i pojedete šljive. Protiv otečene jetre suhe plodove malo zasijecite i potopite u vodu preko noći. Drugi dan ih ocijedite, dodajte svježu vodu i stavite na štednjak da provrije. Opet ocijedite i dodajte novu vodu pa zakuhajte i to ponovite (dakle, tri puta zakuhajte, s tim da svaki put ocijedite i dodate svježu vodu). Jedite po 15 tako prokuhanih šljiva tri puta na dan, prije jela tijekom 10 dana.

Protiv upale grla, paradentoze i za jačanje desni, grlo i usta ispirite vodom u kojoj ste skuhali svježe listove šljiva više puta tijekom dana. Protiv zubnog apscesa skuhajte suhe šljive u mlijeku, ili ih oparite vrelom vodom pa još vruću šljivu prepolovite te prislonite na bolno mjesto i držite koliko možete. Postupak treba ponoviti nekoliko puta kako bi apsces što prije sazrio. No svakako otiđite zubaru.

Protiv reume: oko 25 grama jezgre iz koštice šljiva preliti s 0,25 l rakije i ostaviti flašu na toplome mjestu najmanje sedam dana. Povremeno promućkajte sadržaj. Ovom rakijom možete masirati oboljele dijelove tijela. Za urednu stolicu i bolju probavu pomiješajte 100 grama suhih šljiva, 50 grama suhih smokava i 10 grama čaja od sene (može se nabaviti u biljnim apotekama) te sameljite u mašini za mljevenje mesa. Premjestite u odgovarajuću staklenu posudu te držite na hladnom i suhom mjestu. Djeci je dovoljna jedna žličica, odraslima dvije žličice ove mješavine dnevno.

Za snižavanje visokog tlaka tijekom sezone jesti svakodnevno svježe šljive, a izvan sezone pekmez, džem, kompot, suhe šljive.