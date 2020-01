(VIDEO) Što sve možete učiniti kad vam dijagnosticiraju rak? Ona je uspjela te ima poruku za sve

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Sophie Sabbage bila je 48-godišnja sretno udana majka malene djevojčice kada joj je u listopadu 2014. dijagnosticiran rak pluća u zadnjem, terminalnom stadiju. Šokantna dijagnoza bila je početak nevjerojatnog putovanja prema transformaciji njezinog života – na bolje.

U knjizi” Što sve možete učiniti kada vam dijagnosticiraju rak” zabilježila je to putovanje, izvanredan odnos koji je uspostavila s rakom i sve učinkovite metode koje su joj pomogle da se suoči sa strahom, ljutnjom, poricanjem i tugom!

Prije nego sam mogla početi ostvarivati većinu onog što s vama dijelim u ovoj knjizi, trebala sam stabilizirati svoje tijelo. Bila sam u velikoj nevolji i imala sam premalo prostora za bilo što drugo osim da se održim na životu. Dijagnostička faza moga putovanja trajala je punih šest tjedana i tijekom tog razdoblja nije bilo nikakvih medicinskih intervencija. Dok sam čekala da se definira plan liječenja, osjećala sam se iznimno krhko i znala sam da odmah trebam poduzeti sve što mi je bilo na raspolaganju. Ali što?

Prvi nagon koji sam osjetila bio je da promijenim prehranu i nisam za to željela čekati da završim svoju domaću zadaću. Zapravo, nisam znala hoće li promjena prehrane odigrati ikakvu ulogu, no ono što mi je nutricionist rekao imalo je smisla.Također sam vjerovala svojoj intuiciji i osjećala sam da su sve te promjene nešto što trebam učiniti. Najvažnije, trebala sam učiniti nešto za sebe umjesto da čekam da moj onkolog nešto učini.

Ta je odluka bila presudna psihološka prekretnica za mene, način da samu sebe ohrabrim dok se suočavam s naizgled nerješivim izazovom te da samu sebe usmjerim na uzrok cijele situacije, umjesto na posljedicu. Na neki način, nije bilo važno jesu li moji odabiri razumni ili suludi (što su neki tvrdili).

Za tren sam prestala jesti šećer, piti kavu, jesti mliječne proizvode, pšenicu, gluten, piti alkohol, jesti crveno meso i ugljikohidrate. Čak sam zbog šećera prestala jesti voće koje mi je najviše nedostajalo. Očekivala sam da će mi biti krajnje teško, ali nije. Pretpostavljam da je kontekst u kojemu sam se našla bio tako ekstreman, da sam odmah dobila motivaciju i prihvatila promjenu. Poslije života provedenog na bezuspješnim dijetama, života ispunjenog borbom s hranom, preziranjem kuhanja (koje i dalje prezirem), te zadržavanja na vrtićkoj razini znanja o zdravoj prehrani, odjednom sam se našla na naprednom stupnju. Mislim da nikad u životu ni u čemu nisam bila tako disciplinirana. Ali neka vas to ne čudi. Život mi je bio u pitanju.

Ne mogu kategorički tvrditi da će vam ovakve vrste promjena u prehrani donijeti željene rezultate. (…) Sve što mogu je podijeliti s vama svoja iskustva i svjedočiti o njihovu učinku. Tijekom prvih šest tjedana posve sam promijenila prehranu i počela sam uzimati cijeli niz prirodnih dodataka prehrani. Na samome početku, svaki bi me dan satima mučio snažan kašalj te bih jedva hvatala dah nakon što bih se uspela stubama. Do kraja tih početnih šest tjedana, tijekom kojih je definirana moja dijagnoza, te prije nego sam počela s drugim tretmanima, moje je kašljanje prestalo jednako kao i uspuhanost kad bih se uspinjala stubama. Promjene u prehrani bile su toliko važne. (…) Prehrana me nije izliječila, ali me je usmjerila na put boljitka i, možda još važnije, omogućila mi da sjednem na mjesto vozača na ovom putovanju. A do trenutka kad su krenule medicinske intervencije, upravljač je već bio dobrano u mojim rukama.

NAJVAŽNIJI POSTUPCI:

• Smanjite unos šećera, glutena, pšenice, kofeina, alkohola, crvenog mesa i većine ugljikohidrata.-Nastojite jesti 80 posto vegansku hranu, ali malo piletine i ribe također je prihvatljivo.

• Idealno bi bilo da je sva hrana koju jedete ekološka kako biste izbjegli unos pesticida, pa potražite lokalne dobavljače ekološki uzgojene hrane. Jedete li piletinu ili ribu, ekološko je podrijetlo presudno kako biste izbjegli hormone rasta koji su prisutni u komercijalno proizvedenome mesu.

• Sokovi su nevjerojatno brz način da u svoj organizam unesete velike količine hranjivih tvari, a također su i učinkovit način detoksikacije. Sokovi se razlikuju od smoothieja koji u sebi sadrže i vlakna. Neka vaši sokovi budu sačinjeni 80 posto od povrća i 20 posto od voća (zelenih jabuka, borovnica ili malina). Mrkva se smatra voćem, zbog šećera koji sadrži.

• Pijte najmanje dvije litre filtrirane vode na dan. Kupujete li flaširanu vodu, nastojite kupovati onu u staklu, a ne u plastici, jer plastika u sebi sadrži onečišćivače. Ali, puno je isplativije kupiti dobar filtar i pročišćavati svoju vodu.

• Jedite hranu koja je više lužnata. Rak raste u kiselom okružju, tako da je važno da u svojem tijelu stvorite što je moguće više lužnato okružje. Moguće je naručiti litmus papir za definiranje lužnatosti u svojem tijelu (samo se pomokrite na njega). Na internetu je također moguće pronaći tablice s više kiselim i više lužnatim namirnicama.