(VIDEO) Samo 4 minute vježbanja dnevno umjesto trčanja od sat vremena! Kilogrami padaju naočigled, evo i kako!

Autor: D.D.

Ponekad jednostavno ne mislite da imate vremena za vježbanje. U svakodnevnoj borbi za uravnoteženjem poslovnog i privatnog života, teško je naći vremena da se hranite zdravo ili vježbate u teretani. Svoje zdravlje stalno stavljate na čekanje. No, metoda treninga poznata kao “tabata” promijenit će rutinu u vašem životu i shvatit ćete da napokon imate vremena i za vježbanje.

Tabata trening je intervalni trening visokog intenziteta. Od vas se traži da radite što je više moguće, odmorite se kratko vrijeme i ponovno krenete. Tabata se može primijeniti na puno različitih vrsta vježbanja, bilo da se radi o sprintovima, zamasima kettlebell-om, potiscima u čučnju ili mješavini puno različitih poteza.

Međutim, tabata stavlja velik naglasak na vrlo stroge vremenske okvire. Kada radite tabata trening, odabranu vježbu morate izvoditi na 20 sekundi maksimalnog intenziteta. Kad tajmer zapišti, dobivate 10 sekundi odmora prije nego što tajmer zapišti i isključite se još 20 sekundi.

Cilj je odraditi osam rundi od 20 sekundi s 10 sekundi odmora, što čini četverominutni trening. Na papiru bi moglo zvučati lako, ali ako marljivo radite, čini se da su četiri minute dugo, dugo.

Znanstveni časopis Medicine & Science in Sports & Exercise proveo je istraživanje mjereći reakciju tijela na tabata treninge u usporedbi sa šezdeset minuta vježbanja umjerenog intenziteta, poput trčanja, piše portal Fit And Well.

Studija je otkrila da su vježbači tijekom tabata treninga mnogo napornije vježbali, a treninzi su podigli količinu kisika koju su trebali unijeti i povećali izgaranje energije za 28%. U međuvremenu trkači nisu radili ni približno toliko.

Da, istina je: samo četiri minute zahtjevnih tabata vježbi zapravo vam mogu koristiti više od sat vremena trčanja. Pa, vrijeme je da se bacite na posao.