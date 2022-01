(VIDEO) Istezanje je dobro, ali nemojte učiniti ovu pogrešku i napraviti više štete nego koristi!

Autor: Zlatko Govedić

Ako vježbate u teretani ili se bavite bilo kojim sportom, uvijek je važno da se prvo zagrijete. To svi znamo. No, što je s istezanjem? Treba li se istezati prije ili nakon treninga. Shawn M. Arent, kineziolog sa Sveučilišta u Južnoj Karolini (SAD) odgovara na to pitanje.

“Istezanje nije loše. Dobro je, ali treba ga raditi nakon treninga”, odgovara Arent.

Zašto ne bi trebalo da se istežete prije treninga?

“Sve te priče da ćete se ozlijediti ako se ne istegnete prije treninga samo su mit. Ono što treba učiniti prije treninga jest zagrijavanje, a ne istezanje. Govorim o statičkom istezanju”, dodaje Arent.

Profesor upozorava da nikada ne treba istezati hladan mišić i objašnjava da bi to bilo isto kao kada biste stavili malu elastičnu gumicu u hladnjak i poslije je pokušali raširiti”. Nakon samo nekoliko trenutaka gumica će puknuti.

“Ako se baš želite istezati prije treninga, uradite dinamično istezanje. To zapravo i nije pravo istezanje, nego dinamično zagrijavanje. Na primjer, ako vam trening podrazumijeva dizanje bučica, dinamično zagrijavanje bilo bi slično dizanju lakših bučica u početku treninga”, smatra Arent.

Kronično istezanje na kraju treninga povećava vašu sposobnost da se zaštitite od ozljeda, zato što istodobno smanjuje većinu rizičnih faktora.

“Tako ćete imati bolji opseg pokreta, bit ćete savitljiviji, imat ćete veću fleksibilnost tetiva. To su sve pozitivne stvari”, zaključuje Arent.