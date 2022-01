(VIDEO) Genijalni trik kojim ćete se spasiti od ozljeda i prijeloma: Kada ste na poledici, hodajte kao pingvin!

Autor: Zlatko Govedić

Na polovici smo siječnja i osjećamo kako zima pokazuje svoje pravo lice. Jutra su sve hladnija, a čim se pojave prve oborine minusi će dovesti do stvaranja ledenog pokrivača koji može biti veoma opasan. Tome svjedoče i izvještaji koje svake zime čujemo na vijestima. Ako se okliznete na poledici i svom težinom padnete na tlo uvijek postoji mogućnost da vam neće biti ništa, tj. da ćete se samo malo “rastegnuti”. No, nažalost, može doći do ozljeda i prijeloma kostiju, a o ozljedama glave da i ne govorimo.

Stručnjaci nam savjetuju da po ledu, poledici i smrznutim pločicama hodamo poput pingvina kako se ne bismo okliznuli.

To znači da torzo treba nagnuti naprijed i time težište prebacite na prednju nogu.

Naime, kod normalnog ljudskog hoda, masa tijela ravnomjerno se raspoređuje na obje noge, a upravo to povećava rizik od pada na skliskim površinama.

Važno je da pravite male korake, da hodate sporo i da masu tijela uvijek prebacite na samo jednu nogu. Ruke ni slučajno nemojte držati u džepovima. Njima balansirajte hod po potrebi. Nedvojbeno ćete izgledati jako smiješno, ali barem nećete morati nositi gips.