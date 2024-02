Veliki broj Hrvata i dalje puši, a malo tko je svjestan da rak pluća nije jedina opasnost

Prema istraživanju iz 2019. godine, čak 18,4% stanovništva Europske unije u dobi od 15 ili više godina svakodnevno konzumira cigarete. Tadašnji podaci Eurostata pokazali su da je Hrvatska u samom vrhu ove nepopularne liste. Naime, prema tadašnjim podacima, u zemljama članicama EU, zemlje s najvećim postotkom pušača bile su Bugarska (28,7%), Grčka (23,6%), Latvija (22,1%), Njemačka (21,9%) te Hrvatska (21,8%).

Nije to nimalo pohvalno, ali Hrvati su strastveni pušači. Vjerojatno je većina ljudi svjesna koliko je to nezdravo te je svima jasno kako je rak pluća najveći problem pušača. No, to nije jedini problem ili bolest s kojom se pušači češće susreću. Iako je poznato da pušenje uzrokuje rak pluća, bolesti srca, te utječe na boju zuba, kože, prstiju, smanjuje osjet mirisa i okusa, mnogi ljudi još uvijek nisu spremni riješiti se ove štetne navike.

Ako vam je teško donijeti odluku da prestanete pušiti, važno je znati o sedam ozbiljnih zdravstvenih problema, osim raka pluća, koji mogu nastati kao posljedica pušenja, piše healthline.com.

Puno je problema

Psorijaza

Iako pušenje ne izaziva izravno ovaj autoimuni poremećaj kože, istraživači su utvrdili da postoji genetska osnova za psorijazu. Pušenje značajno povećava vjerojatnost razvoja psorijaze kod onih koji nose određeni gen, prema Nacionalnoj zakladi za psorijazu.

Gangrena

Pušenje može pridonijeti razvoju gangrene jer sužava krvne žile i smanjuje protok krvi, što dovodi do raspada tkiva i neugodnih mirisa.









Impotencija

Pušenje može uzrokovati impotenciju jer sužava krvne žile i smanjuje protok krvi u muške genitalije, čineći većinu lijekova za erektilnu disfunkciju manje učinkovitima.

Sedam razloga više za prestanak

Moždani udar

Kancerogeni elementi iz pušenja mogu izazvati krvni ugrušak u mozgu, što može rezultirati ozbiljnim oštećenjem mozga i moždanim udarom.

Sljepoća

Pušenje može dovesti do makularne degeneracije, uzrokujući slabljenje dotoka krvi u mrežnicu i potencijalno trajni gubitak vida.

Degenerativna bolest diska

Pušenje ubrzava proces degeneracije kralježnice, što može rezultirati kroničnom boli u leđima, hernijom diska i osteoartritisom.

Različite vrste raka

Osim raka pluća, pušenje povećava rizik od različitih vrsta raka, uključujući jetru, bubrege, mjehur, usne, usnu šupljinu, grlo, jednjak, želudac, debelo crijevo, gušteraču, grlić maternice te čak i leukemiju. Rizik od tih vrsta raka povećava se s povećanjem broja pušenja.