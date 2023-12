Velika novost u ‘obećanoj zemlji’ za Hrvate: Uskoro će biti moguće otvoriti bolovanje telefonom

Autor: Dnevno,hr

Dok domaći poslodavci unajmljuju privatne detektive da bi vidjeli jesu li njihovi radnici zaista na bolovanju, a i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) s vremena na vrijeme pročisti liste, u Njemačkoj se sprema revolucija u zaštiti prava pacijenata.

Dok su čekaonice sve punije zbog različitih bolesti i stanja uobičajenih za zimski period, liječnici imaju pune ruke posla i s administracijom. To bi se trebalo promijeniti od 7. prosinca kad na snagu stupa propis kojim će se omogućiti otvaranje bolovanja putem telefona, piše Fenix-magazin.de.





Ovo nije novost u njemačkom zdravstvenom sustavu. Riječ je o privremenoj mjeri uvedenoj tijekom epidemije koronavirusa, kako bi se smanjio fizički kontakt te zaštitili i pacijenti i liječnici. No, sad bi se izdavanje doznaka za bolovanje putem telefona trebalo ustaliti. To bi, pak, trebalo rezultirati fleksibilnijim pristupom medicinskoj skrbi, smatraju Nijemci.

Utvrđivanje identiteta

Bundestag je odluku o trajnoj mogućnost otvaranja bolovanja telefonom donio još ljetos, no provedba propisa je odgođena. Naime, trebalo je uspostaviti smjernice koje bi određivala na koji način bi se uopće moglo otvoriti bolovanje telefonom i kad ga propisati, a kad ga odbiti. No, zbog situacije u domovima zdravlja i bolnicama diljem zemlje, umjesto u siječnju, o tome će se raspravljati već za koji dan.

Po novome bi bilo dopušteno potvrditi telefonom sve bolesti za koje se ne očekuje da će biti teške. No, postoji nekoliko uvjeta. Prvi je da liječnik poznaje pacijenta i da se njegov identitet može nepobitno utvrditi. Time je zapravo omogućeno da se pacijenti sami liječe kod kuće, bez potrebe da idu u ordinaciju.

No, ovo bi možda moglo dovesti do vala otvaranja bespotrebnih bolovanja, koja su sasvim uobičajena u Hrvatskoj. Podaci pokazuju kako su prošle godine Hrvati bili na bolovanju više od 21 milijun dana. To znači da je svakog dana na bolovanju bilo 69.000 osoba. HZZO je kontrolirao 40.000 bolovanja i zbog neopravdanosti zatvorio njih 13.000.