VAŽNA NAPOMENA: Ovih pet namirnica nikada ne smijete podgrijavati!

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Institucije Food Standards Agency i European Food Information Council navode da ovih pet namirnica ne bi trebalo da podgrijavate.

Piletina

Podgrijavanje piletine se ne preporučuje jer ona, za razliku od crvenog mesa, ima veću gustoću proteina, čije se molekule tijekom podgrijavanja drukčije razbijaju, što može dovesti do želučanih problema.

Riža

Ako se nakon kuhanja riža drži na sobnoj temperaturi, spore bakterija se množe i mogu proizvesti otrov koji može dovesti do povraćanja i dijareje. Podgrijavanje riže neće eliminirati ove otrove.

Krumpir

Ako se krumpir drži na sobnoj temperaturi, a ne u hladnjaku, stvaraju se idealni uvjeti za razvoj bakterije clostridium botulinum (koja uzrokuje botulizam), osobito ukoliko je krumpir zamotan u foliju, te nema doticaja s kisikom. Podgrijavanje krumpira neće uvijek elimirati ovu bakteriju.

Špinat i drugo lisnato povrće

Ovo povrće sadrži dosta nitrata, koji su sami po sebi bezazleni, no mogu biti pretvoreni u nitrite, a potom u nitrozamine za koje se zna da su kancerogeni. Mogu utjecati na sposobnost krvotoka da prenosi kisik do organa, a kod male djece mogu dovesti do stanja poznatog kao ‘sindrom plave bebe’, koji nastaje kod respiratornog distresa.

Gljive

Sadrže proteine koje enzimi i mikroorganizmi vrlo lako mogu razbiti. Ako se ne skladište dobro, gljive vrlo brzo mogu propasti i dovesti do želučanih problema nakon podgrijavanja. Preporučuje se da u hladnjaku ne stoje duže od 24 sata, a potrebno ih je podgrijati na temperaturi iznad 70 stupnjeva.