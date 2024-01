Vanesa otkrila kako riješiti veliki problem u kuhinji: Ovako operite vrata pećnice bez da ih skidate

Autor: F.F

Čišćenje kuhinje jedan je od najzahtjevnijih poslova u kući. Osim što morate prati kuhinjske elemente, a svakodnevno kuhanje to poprilično otežava, postoje i poslovi kao pranje hladnjaka, mikrovalne pećnice i slično. Često takvi poslovi uzmu puno vremena zbog same pripreme: Morate odlediti frižider, ugasiti mikrovalnu pa sve dobro oprati. U takvu vrstu poslova svakako spada i pranje pećnice. Tvrdokorne, zapečene mrlje često je vrlo teško skinuti, ali pravi problem za mnoge su – vrata.

Vrata od pećnice najkompliciranija su za pranje, najčešće jer ih se ne može skinuti s pećnice. Skidanje vrata olakšava situaciju, ali i dalje se radi o poprilično zahtjevnom poslu. Čini se da bi se to uskoro moglo promijeniti jer je jedna žena otkrila trik uz koji je lakše oprati vrata pećnice i tvrdokorne mrlje s istog.

Prljava pećnica znatno utječe na vašu kuhinju, odnosno njezina prljavština. No, sada možete zaboraviti na to jer bi uz ovaj trik sve trebalo biti lakše, prenosi Najžena. Koliko puta ste skidali vrata pećnice pa se s njima hrvali u kupaonici pod tušem… Nadamo se da to više nećete prolaziti nakon što vidite ovaj trik.

Trik koji spašava

Vanesa je nedavno podijelila koristan trik na društvenoj mreži “TikTok”, čime je oduševila ljude. Prvi korak je uklanjanje ladice ispod pećnice. Inače, tu ladicu mnogi koriste za čuvanje posuda i zdjela, iako joj je prava namjena mjesto za grijanje hrane, odnosno za održavanje topline. Zatim, ako se sagnete i pogledate prema gore ispod vrata, primijetit ćete rupe koje vam omogućuju pristup staklenim pločama.

Stavite štapić za čišćenje od mikrovlakana kroz te rupe kako biste uklonili nakupljenu masnoću i prljavštinu. Ako nemate takav štapić, možete omotati krpu oko žice ili drvenog štapića i dobro je pričvrstiti kako biste izbjegli padanje dok čistite.

Da biste se riješili masnoće, poprskajte krpu sredstvom za čišćenje ili mješavinom jednakih dijelova bijelog octa i vode. Na taj način ćete lako ukloniti sve nečistoće, a vaša pećnica će zablistati. Nadamo se da vam je Vasena barem donekle olakšala ovaj naporan posao svojim savjetima.