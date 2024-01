Uz savjete osobnog trenera lakše se natjerajte trenirati: Ovo preporučuje svim početnicima

Autor: F.F

Treniranje ima svestranu korist za fizičko i mentalno blagostanje. Pomaže u očuvanju zdravog srca, jačanju kostiju i mišića, te podržava održavanje optimalne tjelesne mase. Osim toga, redovito vježbanje igra ključnu ulogu u smanjenju stresa, poboljšava kvalitetu sna, potiče samopouzdanje i pridonosi opuštenijem i pozitivnijem životnom stavu. Treniranje je investicija u dugoročno fizičko i emocionalno stanje.

No, koliko ste puta odlučili kako ćete krenuti trenirati, ali to nikako da se obistini. Uvijek nađete neki izgovor i na kraju ostanete kod kuće ili pak odlučite otići na piće. Upravo zato osobni trener donosi vježbe s kojima je najlakše ući u ritam.

Početak puta prema kondiciji ne mora biti zahtjevan i kompliciran. Tyler Read, osobni trener, sastavio je popis pristupačnih, ali izazovnih vježbi usmjerenih na jačanje mišića središnjeg dijela tijela. Ove vježbe preporučuje svim početnicima koji su se tek odlučili započeti svoj fitness put, piše Eat This, Not That!.

Ovo je njegov plan

Plank:

Standardni plank: Držimo tijelo u ravnoj liniji od glave do pete u položaju za sklekove, s rukama postavljenim ispod ramena. Preporučuje se početi s dva seta, zadržavajući 20-30 sekundi.

Bočni plank: Ležimo na boku, podupirući gornji dio tijela na jednoj podlaktici. Cilj je održati ravnotežu 15-20 sekundi s obje strane.









Osnovni trbušnjaci:

Ležimo na leđa, ruke iza glave, podižemo ramena od tla. Preporučuje se tri seta od 15-20 ponavljanja.

Podizanje nogu:

Ležimo na leđa s rukama ispod kukova, podižemo noge prema stropu, izbjegavajući dodir s tlom. Možemo početi s dvije serije od 10-12 ponavljanja.









Penjači (mountain climbers):

Standardni penjači: U položaju planka izvodimo pokret trčanja, privlačeći koljena prema prsima. Preporučuje se tri seta od 20-30 sekundi.

Unakrsni penjači: Slično kao standardni, ali koljena vučemo prema suprotnim laktovima. Dvije serije od 15-20 ponavljanja po strani.

Superman:

Osnovni Superman: Ležimo licem prema dolje, istovremeno podižemo ruke, prsa i noge s tla. Radimo dvije serije zadržavajući položaj 15-20 sekundi.

Izmjenični Superman: Podižemo desnu ruku i lijevu nogu, zatim mijenjamo strane. Preporučuje se tri serije od 12-15 ponavljanja po strani.