Uz ovaj trik više nećete bacati stari kruh: Vratite mu svježinu u desetak minuta

Autor: F.F

Kruh je gotovo svakodnevni dio prehrane mnogih ljudi diljem svijeta. Postoji nekoliko razloga za to. Prvo, kruh je često pristupačan i jeftin izvor kalorija i ugljikohidrata, što ga čini dostupnim većini ljudi, bez obzira na njihovu ekonomsku situaciju. Također, kruh je izvor energije i osnovnih hranjivih tvari poput ugljikohidrata, proteina, vlakana, vitamina i minerala. Cijeli zrnati kruh posebno je bogat vlaknima i nutritivno je gust, što ga čini važnim dijelom uravnotežene prehrane.

Treće, kruh je jednostavno pripremiti i konzumirati. Može se jesti samostalno ili koristiti kao temelj za sendviče, tost, paštete ili kao prilog uz razna jela. No, koliko puta vam se dogodilo da imate stari kruh i jednostavno ne znate što biste s njim.

Prosječna štruca kruha obično zadržava svježinu samo 24 sata, ali postoji trik kako vratiti starom kruhu svježinu u samo nekoliko minuta. Prvo, potopite tvrdu štrucu kruha u hladnu vodu ili je stavite pod tekuću hladnu vodu u sudoperu. Bitno je dobro ju namočiti, bez obzira je li voda topla ili hladna, prenosi Klix.

Stari u svježi kruh u nekoliko minuta

Nakon toga, stavite kruh u pećnicu zagrijanu na 150 do 160 Celzijevih stupnjeva te pecite šest do sedam minuta. Ako imate veću štrucu kruha, možda će biti potrebno peći je 10 do 12 minuta.

Kada je kruh gotov, ponovno će imati svjež okus, a hrskava kora dodat će mu dodatnu dimenziju. Ovaj kulinarski trik djeluje zahvaljujući tome što para koja se formira tijekom pečenja rehidrira unutrašnjost kruha, dok kora postaje hrskava.









Važno je napomenuti da ovaj trik ne bi trebao biti primijenjen na kruh koji je već pljesniv. U takvim slučajevima, najbolje je kruh odmah baciti u smeće kako biste izbjegli moguće zdravstvene probleme. Konzumiranje pljesnivog kruha može oslabiti imunološki sustav i uzrokovati ozbiljne probleme, uključujući oštećenje jetre i bubrega.