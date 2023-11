Uz ovaj trik se više nikada nećete mučiti s vezanjem kravate

Kravata, kojom se često ponosimo kao Hrvati, ima zanimljivu povijest s nekoliko teorija o njezinom nastanku.

Prva teorija vuče korijene čak 200-300 godina prije Krista i povezana je s kineskim vojnicima u terakota vojsci. Na kipovima tih vojnika primjetno je nešto poput marame oko vrata, što je bilo motivirano željom da zaštite Adamovu jabučicu, jer se tada vjerovalo da je to izvor snage. Sličan ukras oko vrata nalazi se i na Trajanovom stupu u Rimu.

Međutim, najrasprostranjenija teorija kaže da su Hrvati donijeli kravatu u Europu. Oni su bili plaćeni vojnici kralja Luja XVIII. i njegovih nasljednika. Laganu lanenu maramu koju su nosili Hrvati navodno su oduševili u Parizu, čak i samog kralja, smatrajući taj ukras dokazom dobrog modnog ukusa. Moderna kravata postala je popularna početkom 20. stoljeća, označavajući one koji su postigli viši društveni položaj i nisu više pripadali radničkom sloju.

Iako se često smatra da je kravata isključivo muški modni dodatak, sve više žena odlučuje začiniti svoje modne kombinacije kravatom ili leptir-mašnom. Unatoč tome što kravata nema posebnu praktičnu svrhu, odličan je dodatak koji može uljepšati ili uozbiljiti svaki outfit.

No, najveći problem kod kravate je vezanje iste. Koliko puta ste gledali videe na internetu koji vas uče kako što bolje vezati kravatu, a onda ponovno kada ju koristite ne znate što ste točno napravili posljednji put. Zato je tu popularni X, bivši Twitter, profil Today Years Old, koji često ima zanimljive snimke koje nam olakšavaju svakodnevne poslove.

