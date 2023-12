Uz ovaj trik popravite veliki problem na jaknama: ‘Više ih ne bacam u smeće zbog toga’

Redovitom uporabom jakni često dolazi do popratnih problema. Naše zimske jakne mogu popucati po šavovima, mogu se oštetiti iznutra, ali i izvana, ponekad puknu džepovi, a razne ogrebotine znaju potpuno uništiti jaknu. No, možda i najčešći problem koji se javlja je oštećenje zatvarača. Oni često mogu zapeti, pokvariti se ili pak potpuno slomiti, često zbog redovite uporabe istih.

Je li vam se ikada dogodilo da zatvarač na vašoj jakni jednostavno sklizne? Ne možete zakopčati jaknu, a nikako ne možete vratiti zatvarač na svoje mjesto? Na X-u, bivšem Twitteru, proširila se snimka na kojoj objašnjavaju kako vratiti zatvarač na jaknu, a jedino što vam je potrebno je – vilica.

I can’t explain how many jackets I’ve thrown away because of a broken zipper. Never again. https://t.co/iAulp19PGJ

— Today Years Old (@todayyearsoldig) December 7, 2023