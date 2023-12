Uštedite energiju i pri tome se riješite vlage i plijesni u vašem domu: Sve probleme sada možete riješiti odjednom

Autor: Promo

Polako, ali sigurno zakoračili smo najradosniji dio godine. Stižu nam blagdani, Božić i Nova godina, kada se prepuštamo radosti i užicima, a brige – barem na kratko – ostavljamo za neke druge dane.

Ipak, skroz opustiti se baš i ne bismo trebali s obzirom da je ovo doba godine kad je opasnost od “najvećih neprijatelja naših domova”, vlage i plijesni, najveća. A kao što je poznato, vlaga i i plijesan ne predstavljaju samo estetski, već su i zdravstveni problem.

Astma, alergija, bronhitis i oslabljen imunološki sustav samo su neke od posljedica koje plijesan može ostaviti na naš zdravstveni sustav. Problematična kvaliteta zraka pak može posljedično rezultirati lošom kvalitetom sna, povećanom malaksalošću, osjećajem umora, a u iznimnim slučajevima može doći i do nesvjestice, glavobolje i mučnina.

Zbog prozračivanja se gubi do 30 posto energije

Najjednostavnije rješenje za kojim svi posežemo kako bismo osvježili zrak u svoje domovima jest provjetravanje, što svakako jest preporučljivo, ali ovdje treba imati na umu da se zbog otvaranja prozora značajno povećava potrošnja energije. Prema računicama stručnjaka, zbog prozračivanja se može izgubiti do 30 posto energije, a s obzirom na sve više cijene energenata to do danas vodi do ekstremnih troškova.

Manje probleme s uštedom energije imaju oni koji prilikom gradnje ili renovacije kuće ugrađuju ALU I PVC stolariju ili poboljšavaju izolaciju i fasade, no treba imati na umu da se time prostor hermetički zatvara i nema cirkulacije zraka. A to opet znači da prostor nema vlage…

Decentralizirani sustavi – dugoročno najisplativija rješenja

Zbog svih navedenih razloga kod nas su sve popularniji decentralizirani sustavi ventilacije koji su se pokazali kao dugoročno najisplativija rješenja. Ovi sustavi, poput Lunos ventilacijskog sustava, postižu optimalan protok zraka, omogućuju preciznu kontrolu ventilacije, smanjuju potrebu za klimatizacijom cijelog prostora i pridonose značajnim uštedama energije.









Sustav radi tako da usisava ispušni zrak i dovodi novi. Na taj način se kontrolira izmjena zraka koji se mijenja u cijeloj prostoriji, a ujedno se filtrira i dovodni zrak. To je posebno važno ako imamo loš zrak vani ili je pun grinja i ostalih alergena.

Ugradnja je moguća u svakom trenutku

Ujedno nude personalizirane postavke udobnosti za svaku sobu ili zonu. Stanari mogu prilagoditi protok zraka, temperaturu i brzinu ventilatora prema svojim željama, optimizirajući svoje iskustvo udobnosti. S takvom ventilacijom, razina buke svedena je na minimum. Jedinice su dizajnirane za tihi rad, osiguravajući mirno i neometano okruženje. Lunos decentralizirani ventilacijski sustav ima još jednu veliku prednost, tu da se može ugraditi u bilo kojoj fazi izgradnje, u starogradnje i novogradnje.









Sustav kao rješenje je iznimno raširen u zapadnoj Europi u posljednjih deset godina, a danas već premašuje 50 posto svih instaliranih ventilacijskih sustava u pojedinačnim zgradama i kućama i stanovima. Vrijedi svakako spomenuti da su decentralizirani ventilacijski sustavi prije 15 godina smatrani pravim luksuzom, dok su danas daleko pristupačniji, a ovog prosinca možete iskoristi veliki popust od čak 30 posto.

Glavne prednosti sustava Lunos:

24-satna ventilacija svih prostorija bez otvaranja prozora i time gubitka topline Antialergijski filteri onemogućavaju ulazak alergena izvana (pelud, prašina, grinje) Odvod lošeg, ustajalog zraka i istovremeno dotok svježeg, pročišćenog zraka u cijelom prostoru Održavanje optimalne razine vlažnosti- izbacuje suvišnu vlagu te sprječava nastanak plijesni Ušteda energije 30 posto

