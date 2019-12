Umorni ste i depresivni? Isprobajte NAJJEDNOSTAVNIJI način da se riješite ovog problema!

Autor: Dnevno

Ukoliko osjećate manjak energije, često ste umorni i depresivni, vrijeme je da očistite organizam. Za to, iskoristite najjednostavniji način za čišćenje organizma od toksina i patogenih mikroorganizama.

Uzmite integralno heljdino brašno od oljuštenog zrna, sa što svježijim datumom proizvodnje. Svaka 2-3 sata jednostavno stavite u usta po pola čajne žličice ovog brašna, koje ćete lako progutati sa par gutljaja vode. Postupak ponavljajte sve dok osjećate potrebu za dodatnim količinama energije.

Ako barem osam puta dnevno na ovakav način uzimate heljdu, ubrzo ćete primjetiti poslije svakog uzimanja novi priljev energije te ćete se bolje osjećati.

U posebno teškim slučajevima, ako ste vrlo slabi, uzimajte heljdu prva tri dana na svaka dva do tri sata, pa i preko noći. Nakon tri dana i tri noći , uzimajte je nadalje svaka dva do tri sata u periodu od jutarnjeg buđenja do odlaska na spavanje. Umjesto pola žličice brašna možete uzimati po 2 -3 zrna heljde.