UČINKOVIT PILING PROTIV CELULITA: Potrebna su vam samo tri sastojka koja već imate

Autor: Zlatko Govedić

Celulit je potkožna naslaga masnog tkiva s karakterističnim udubinama i čvorićima koje nastaje zbog nagomilavanja masnoća i toksina pod kožom zbog čega dolazi do slabljenja vezivnog tkiva koje povezuje kožu s mišićima te stvaranja karakterističnog nabiranja gornjeg sloja kože. To je stanje naročito karakteristično za neke dijelove tijela kao što su područje nadlaktice, trbuha, stražnjice i nogu. Celulit se uglavnom javlja nakon puberteta i to uglavnom u mladih djevojaka, a rjeđe mladića.

Uz vježbanje i ispijanje većih količina vode, svakako vam je potreban kvalitetan piling koji će pokrenuti cirkulaciju i neželjenu “narančinu koru” učiniti manje vidljivima, a vrlo jednostavnu verziju možete napraviti sami u kućnoj radinosti.

Potrebna su vam samo tri sastojka – mljevena kava, sitna morska sol i kokosovo ulje.

U šalicu mljevene kave dodajte šest žličica otopljena kokosova ulja i tri žličice soli pa sve sastojke dobro promiješajte.

Prije tuširanja četkom od prirodnih vlakana na suho istrljajte područja zahvaćena celulitom kako biste pokrenuli cirkulaciju i pripremili kožu da upije sastojke pilinga.

Tokom tuširanja na vlažnu kožu kružnim pokretima umasirajte piling. Što duže masirate, rezultati će biti bolji: kofein iz kave pokrenut će cirkulaciju i znatno zategnuti kožu, zrnca soli odradit će intezivan piling, a kokosovo će je ulje nahraniti i omekšati.