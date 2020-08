UBOD OSE MOŽE BITI FATALAN: Evo što učiniti ako dođe do uboda i spasite život!

Autor: Dnevno

Ljeti svijet kukaca oživi što često može biti problem za komfor ljudi koji borave na otvorenom, ali i opasanost kada se radi o letačima poput osa, stršljena, pčela i tako dalje. Njihovi žalci mogu ubrizgati otrov u ljudsko tijelo, a osim otekline, kod onih alergičnih na otrov može doći i do smrti. Britanski The Sun donosi nekoliko preporuka što učiniti ukoliko do uboda dođe.

Osa vas neće ubosti osim ako se ne osjeća ugroženo ili ako očekuje da ćete ju napasti. Napadaju samo ženke, ali za razliku od pčela, ose mogu ubosti žrtvu više puta. Stručnjaci kažu da osa neće napasti osobu koja se odmara, ali ako prijetite njenom gnijezdu ili je pokušavate otjerati, rizik se povećava.

Ose u svom žalcu imaju otrov pa je stoga nekim ljudima njihov ubod poprilično bolan, a neke osobe su alergične na ubod zbog čega im život može biti u opasnosti.

Ako niste imali sreće i osa vas ubode bitno je da čim prije izvadite žalac, a to možete učiniti i noktima ili nekom karticom. Nemojte koristiti škare ili pincetu kako se otrov ne bi raspršio i proširio.

Nakon što izvadite žalac područje uboda isperite vodom i sapunom te stavite led ili hladnu oblogu 10 minuta kako bi spriječili oticanje i širenje otrova. Područje uboda nemojte češati kako ne bi došlo do infekcije, a tako možete potaknuti i širenje otrova. Također, nemojte koristiti ni ocat ili sodu bikarbonu jer to neće pomoći.

Osobe koje su alergične na ubod ose mogu pasti u anafilaktički šok, a neki od simptoma su pretjerano oticanje, mučnina, povraćanje, bolovi u trbuhu, nizak krvi tlak i vrtoglavica. U tom slučaju bilo bi dobro znati postupak oživljavanja. Što prije zovite Hitnu pomoć.