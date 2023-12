U samo 20 minuta oporavite se od neprospavane noći: Stručnjak otkrio kako riješiti ovaj problem

Autor: F.F

Posljednjih mjeseci mnogi se bore sa spavanjem, bilo da je problem u vremenu, manjku vremena ili pak noćnim druženjima. Kako ste spavali posljednjih dana, tjedana ili mjeseci? Imate li problema sa snom, buđenjem usred noći ili neuspjelim spavanjem onoliko koliko biste željeli? Pandemija nesanice utječe na ljude diljem svijeta, s porastom poremećaja spavanja. Nedavna istraživanja pokazuju da je ove godine 39 posto Amerikanaca patilo od nekog oblika poremećaja spavanja, dok je taj broj bio 43 posto među Talijanima.

Čak i ako ne patite od nesanice, vjerojatno vam nedostaje sna zbog intenzivnosti blagdanskog razdoblja. Pripreme za Božić, kuhanje kolača, darivanje, druženja do kasno u noć – sve to može rezultirati manjkom sna i umorom. No, nova studija sa Sveučilišta u Portsmouthu nudi rješenje. Istraživanje pokazuje da 20 minuta kardiovaskularne vježbe umjerenog intenziteta, poput vožnje bicikla, može poboljšati kognitivne performanse čak i nakon neprospavane noći, prenosi Miss7.

Malo vježbanja pomaže

Dr. Joe Costello, koji je sudjelovao u istraživanju, ističe da vježbanje ne samo da poboljšava kognitivne performanse nego ih i održava, što je posebno važno nakon neprospavane noći. Ovo je prva studija koja sugerira da vježbanje može pozitivno utjecati na kognitivne funkcije nakon nedostatka sna. Bez obzira na to radi li se o roditeljima malog djeteta, stresu ili manjku sna zbog društvenih aktivnosti, vježbanje može pomoći u održavanju hormonske ravnoteže u mozgu te poboljšanju cirkulacije, uzbuđenju i motivaciji.

Ova studija preporučuje 20 minuta umjerene kardiovaskularne aktivnosti, poput biciklizma, hodanja, plivanja ili plesa. Druga istraživanja sugeriraju da 22 minute umjerene do snažne aktivnosti svaki dan mogu suprotstaviti negativnim učincima sjedilačkog načina života na fizičko i mentalno zdravlje. Dakle, iako je primamljivo opustiti se uz 20 minuta Netflixa, malo aktivnosti može značajno poboljšati vaše stanje. Isplati se isprobati.