U bliskoj budućnosti iskorijenit ćemo jednu od najopakijih bolesti: ‘Novo cjepivo je učinkovito i jeftino’

Autor: Zlatko Govedić

Svjetska zdravstvena organizacija odobrila je novo cjepivo za koju znanstvenici tvrde da će biti prekretnica u borbi protiv malarije koja svake godine ubija pola milijuna ljudi u Africi.

Ispitivanja su pokazala da cjepivo R21/Matrix, koje je razvilo Sveučilište u Oxfordu (Engleska, UK) u suradnji sa Serumskim institutom Indije, smanjuje malariju do 75%.

Može se jeftino proizvoditi u velikim količinama.





Ovo je prekretnica

“Vidimo učinkovitost od otprilike 75% smanjenja broja epizoda malarije tijekom godine. Najbolje cjepivo prije ovog imalo je otprilike 50% učinkovitosti tijekom godine, a manje od toga tijekom tri godine.

To je značajno poboljšanje, ali glavna prednost nije samo to. Velika je razlika u tome što se R21/Matrix može proizvoditi u količinama koje su doista potrebne kako bi se zaštitila većina afričke djece koja trebaju cjepivo protiv malarije.

Svake godine u malarijskim područjima Afrike rađa se oko 40 milijuna djece. Naše se cjepivo daje u četiri doze tijekom 14 mjeseci, pa vam treba oko 160 milijuna doza. To možemo postići”, kaže genetičar Adrian Hill, direktor Instituta Jenner Sveučilišta u Oxfordu.

Serumski institut Indije može proizvesti stotine milijuna doza ovog cjepiva svake godine, dok se prethodno cjepivo moglo proizvesti samo u šest milijuna doza godišnje.









Treća stvarna prednost ovog cjepiva je njegova cijena. Farmaceuti su bili svjesni da ne mogu proizvesti cjepivo od 100 dolara. To ne bi prošlo kod međunarodnih agencija koje podržavaju kupnju i distribuciju cjepiva u zemljama s vrlo niskim prihodima.

Kod masovne proizvodnje cijena novog cjepiva trebala bi iznositi oko 5 dolara po dozi.

Zašto je razvijanje cjepiva dosad bilo teško?

“Ljudi su pokušavali stvarati cjepiva protiv malarije više od sto godina. Više od sto vrsta cjepiva prošlo je klinička ispitivanja na ljudima. Vrlo, vrlo malo njih je djelovalo u bilo kojoj mjeri.









Malariju ne uzrokuje ni virus ni bakterija, već praživotinja protozoanski parazit iz roda Plasmodium, kojeg prenosi komarac roda Anopheles.

“Taj je parazit nekoliko tisuća puta veći od tipičnog virusa. Dobar pokazatelj toga je koliko ima gena. Dok ih koronavirus SARS-CoV-2 ima 13, uzročnik malarije ima ih oko 5500. To je jedan od razloga zašto je liječenje malarije iznimno teško i složeno”, objašnjava genetičar.

Kada komarac ubrizga parazite kroz kožu, oni brzo idu u jetru. Tamo provode tjedan dana množeći se, a zatim ulaze u krvotok. Usto su vrlo različiti tijekom tih različitih faza. Svakih 48 sati broj parazita se umnoži deset puta.

“Kada dođe do visoke gustoće parazita, bit ćete jako loše. U najgorem slučaju možete umrijeti, obično od cerebralnih simptoma, kome ili teške anemije. Paraziti razbijaju crvene krvne stanice.

Uza sve to, postoji još jedna faza u kojoj se parazit ponovno mijenja u oblik koji komarac može prenijeti s jedne osobe na drugu.

Tako da je ovo najkompleksnije što možete dobiti s infektivnim patogenima”, dodaje britanski znanstvenik.

Realan cilj

Malarija obično prolazi kroz četiri životna ciklusa i svi su različiti. Ako dobijemo stvarno dobro cjepivo za barem jedan od njih, prekinut ćemo ciklus prijenosa. Znanstvenici su pokušali postići upravo taj cilj.

Novo cjepivo cilja tzv. sporozoite, oblik koji komarac ubrizgava u čovjeka. Cjepivo onesposobljava parazita prije no što on stigne do jetre i nastavi životni ciklus.

Srećom, u toj fazi nema simptoma malarije.

“Malarija je vrlo visoko na popisu bolesti koje želimo iskorijeniti. Ne mislim da će se to dogoditi za pet ili deset godina, ali trebalo bi se dogoditi za otprilike 15 godina. Stoga bi 2040. bila razuman cilj”, zaključuje Hill.