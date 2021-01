Trebaju li se osnovne namirnice, poput kruha i mlijeka, obogaćivati vitaminom D zbog koronavirusa?

Autor: Zlatko Govedić

Britanski znanstvenici pozvali su ministre da odobre dodavanje vitamina D u uobičajenu hranu, poput kruha i mlijeka, kako bi pomogli u borbi protiv koronavirusa.

Već neko vrijeme razni stručnjaci navode kako niska razina vitamina D može dovesti do većeg rizika od zaraze koronavirusom ili od ozbiljnijih posljedica covida-19.

Nedavno su istraživači u Španjolskoj otkrili da oko 80 posto pacijenata ima nisku razinu tog vitamina.

Ipak, kompletna slika o značaju i utjecaju vitamina D nije cjelovita.

Stoga Ujedinjeno Kraljevstvo još ne namjerava dopustiti obogaćivanje vitaminom D namirnica poput mlijeka, kruha i soka od naranče, što je praksa u Finskoj, Švedskoj, Australiji i Kanadi.

Studije objavljene u The Journal of Alimentary Pharmacology and Therapeutics pokazuju da skoro 50% populacije ima nedostatnu koncentraciju vitamina D u krvi, posebice tijekom zime i ukoliko žive sjeverno od 35. paralele. Nedovoljne količine vitamina D mogu predstaviti javnozdravstveni problem, koji se može korigirati odgovarajućom prehranom i suplementacijom vitamina D.

Rizične skupine u pandemiji COVID-19 su osobe starije dobi i polimorbidni bolesnici, upravo one skupine u kojih se ujedno bilježe niske vrijednosti vitamina D u krvi. Vitamin D predstavlja kariku u lancu kompleksnih čimbenika koji doprinose imunosnom odgovoru te stoga održavanje optimalnog statusa vitamina D u krvi strategija koja potencijalno može doprinijeti obrani od infekcija respiratornog sustava, posebice u starijih osoba i bolesnika s komorbiditetima.

“Stoga je potrebno educirati stanovništvo sa snagom vitamina D, suplementacijom i praćenjem koncentracije vitamina D u krvi različitih ugroženih populacijskih skupina od posebnog značaja za zdravlje ljudi”, navodi HZJZ.