Tito nije umro zbog kardinalne greške liječnika: Doktor otkrio što je pokazala njegova obdukcija

Autor: F.F

Josip Broz Tito preminuo je 4. svibnja 1980. u 15:05 sati u Kliničkom centru u Ljubljani. Vijest o njegovoj smrti objavio je Miodrag Zdravković, spiker Televizije Beograd. Tito je u siječnju, točnije drugog dana tog mjeseca, primljen u bolnicu zbog problema s cirkulacijom, a prije smrti mu je amputirana noga, na što nije pristao dok je bio pri svijesti. Bio je u umjetnoj komi od sredine veljače.

Kovčeg s njegovim posmrtnim ostacima stigao je sutradan Plavim vlakom iz Ljubljane, preko Zagreba, u Beograd. Tri dana kasnije, na sprovodu je bilo 700.000 ljudi, s 209 državnih izaslanstava iz 128 zemalja svijeta, čineći to najposjećenijim sprovodom državnika u 20. stoljeću.

Tito je sahranjen u Kući cvijeća na Dedinju, gdje od 2013. godine počiva i njegova supruga Jovanka. Njegov grob i danas je odredište brojnih turista, posjetitelja i štovatelja iz cijeloga svijeta.

Liječnik otkrio pravu istinu

Profesor dr. Predrag Lalević, smatran ocem anesteziologije na Balkanu, bio je član liječničkog konzilija koji je, između ostalog, potpisao 114 izjava o tijeku boravka Josipa Broza Tita tijekom liječenja u Ljubljani. Dr. Lalević je rekao da su netočne tvrdnje o “kardinalnoj liječničkoj grešci koja je ubila Tita”. Otkrio je detalje o Titovom zdravstvenom stanju i njegovoj odluci o amputaciji noge, prenosi Espreso.

“Toliko je pogrešno i zlonamjerno da neću ni komentirati. Evo kako se to dogodilo. Prvog dana nove 1980. godine nazvao me je telefonom profesor Miro Košak iz Karađorđeva i kratko me obavijestio da se pakujem i odlazim iz Batajnice. s drugim predsjednikom sutra za Ljubljanu. Shvatio sam što se događa i već sutradan, 2. siječnja, stigli smo u glavni grad Slovenije, gdje je Tito primljen u bolnicu radi pregleda krvnih žila nogu.









Nakon detaljnih pregleda liječnici profesori Bogdan Brecelj, Mioljub Kičić, Miro Košak, Stanislav Mahkota, Đorđe Popović, Jovan Ristić, Ivan Obrež i ja utvrdili smo da postoje velike promjene na krvnim žilama lijeve noge. Tito nije bio zadovoljan tim mišljenjem i kao da predosjećao je što će se dogoditi, rekao je – Dok sam na zemlji želim biti u jednom komadu”, otkrio je dr. Lalević.

Tito se suočavao s nizom zdravstvenih problema, uključujući otkazivanje bubrega i srčane probleme, a patio je dugo godina i od dijabetesa. Amputacija lijeve noge provedena je 20. siječnja. Oporavak je bio prividno uspješan, ali se situacija naglo pogoršala krajem veljače. Tito je preminuo 4. svibnja, a obdukcija je pokazala ozbiljne zdravstvene komplikacije. Liječnici su uložili napore kako bi mu olakšali bolest.