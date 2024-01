Tijelo će vam biti zahvalno ako ćete konzumirati ovaj čaj: Pomaže i u prevenciji opake bolesti

Autor: F.F

Čaj je jedan od najomiljenijih napitaka diljem svijeta, a bez obzira volite li zeleni, crni ili oolong čaj, svi potječu od iste biljke Camellia sinensis. Proces proizvodnje zelenog čaja uključuje paru koja sprječava fermentaciju, čime listovi zadržavaju svoju zelenu boju.

Suvremena istraživanja potvrđuju tisućljetnu preporuku istočnjačke medicine o zdravstvenim prednostima zelenog čaja. Osim što može smanjiti tjelesnu masnoću i razinu šećera u krvi, zeleni čaj ima pozitivan utjecaj na zdravlje mozga.

Možda je vrijeme da u svoju rutinu ubacite zeleni čaj jer čini nevjerojatne stvari za vaše zdravlje. Evo nekoliko izvanrednih načina na koje konzumacija zelenog čaja može potaknuti vaše zdravlje, piše Eat This, Not That!.

Niz je benefita

Pomaže u zdravlju kože: Nedavna studija otkrila je da polifenoli u zelenom čaju mogu zaštititi kožu od štetnog UVB svjetla, što uključuje zaštitu od melanoma i nemelanomskog raka kože. Osim toga, dodatak zelenog čaja može pomoći kod akni i drugih kožnih problema.

Smanjuje rizik od razvoja raka: Zeleni čaj ima dokumentirana proturakasta svojstva, s više od 5000 studija koje potvrđuju njegovu ulogu u prevenciji različitih vrsta raka, uključujući rak dojke, debelog crijeva, jetre, jajnika i drugih.

Prisutan je u antioksidansima: Zeleni čaj je bogat katehinima, vrstom flavonoida s snažnim antioksidativnim svojstvima. Ovi antioksidansi pomažu u zaštiti stanica od oštećenja uzrokovanog slobodnim radikalima.

Poboljšava funkciju mozga: Dodatak ekstraktu zelenog čaja i L-teaninu može poboljšati kognitivne funkcije, pamćenje i pažnju, čime pridonosi održavanju oštrine uma, posebno kod starijih osoba.

Pomaže u prevenciji dijabetesa tipa 2: Zeleni čaj pokazao je sposobnost smanjenja razine šećera u krvi natašte i poboljšanja osjetljivosti na inzulin, čime doprinosi prevenciji dijabetesa tipa 2 i smanjenju komplikacija poput dijabetičke retinopatije. Uživanje u zelenom čaju može donijeti niz zdravstvenih koristi, od kojih su mnoge podržane suvremenim znanstvenim istraživanjima.